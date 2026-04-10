Editor
 | Canan Okur

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses neden küs? Ahmet Tatlıses'in annesi kim?

Magazin gündeminin yakından takip ettiği İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses, yıllardır birbirlerine olan sert çıkışlarla gündeme geldi. Karşılıklı ağır ithamlar ve mahkemelere kadar taşınan tartışmalar sonrasında hastane odasında karşı karşıya gelen baba ve oğul, günlerce trend listelerinde yer aldı. Tüm bu gelişmeler sonrası arama motorlarında en çok 'İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses neden küs?' sorusu cevap arıyor. Peki İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasında ne oldu? Ahmet Tatlıses'in annesi kimdir? İşte detaylar...

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses neden küs? Ahmet Tatlıses'in annesi kim?
Arabeskin güçlü sesi İbrahim Tatlıses ve oğlu arasında yıllardır süren çetin çatışmalar, gündemi epey meşgul etmişti. Evlatlıktan reddetme, mirastan men etme ve elekronik kelepçeye kadar pek çok aşamalardan geçen baba oğul ilişkisinde, son zamanlarda buzlar mı eriyor?, yorumlarına neden olan bazı gelişmeler oldu. Ağır bir virüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınan İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses, uzun bir aradan sonra yan yana geldi. Peki İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses neden küs? Ahmet Tatlıses'in annesi kim? İbrahim Tatlıses'in hangi eşinden? İşte merak edilen tüm detaylar...

İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses neden küs? Ahmet Tatlıses'in annesi kim?

Yıllardır süren küslüğün ardından İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses, İbrahim Tatlıses'in hastanede tedavi görmesiyle bir araya geldi.
İbrahim Tatlıses ve oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki küslüğün başlangıcı, Ahmet Tatlıses'in 'Tatlıses' markasını izinsiz kullanmasıyla başlayan ticari anlaşmazlıklara dayanıyor.
Ahmet Tatlıses, babasının sağlık sorunları nedeniyle akıl dengesinin yerinde olmadığını iddia ederek vasi tayini davası açtı.
İbrahim Tatlıses ise bu duruma karşılık oğlunu mirastan men edeceğini açıkladı ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporlar aldı.
İbrahim Tatlıses'in yoğun bakıma alınması üzerine hastane bahçesine gelen Ahmet Tatlıses, uzaklaştırma kararı nedeniyle babasına yaklaşamadı.
İbrahim Tatlıses'in isteği üzerine Ahmet Tatlıses, ayağında elektronik kelepçe varken babasının izniyle hastane odasına girebildi ve helalleştiler.
Ahmet Tatlıses'in annesi, İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önce Şanlıurfa'da evlendiği Adalet Sara'dır.
İBRAHİM TATLISES VE OĞLU AHMET TATLISES NEDEN KÜS?

ve oğlu Ahmet Tatlıses'in arasında yaşanan gerginliğin asıl sebebi bazı ticari anlaşmazlıklarla başladı. Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses'in 'Tatlıses' markasını izinsiz kullanması ve bu markayla şubeler açması sonrası hukuki yollara başvurdu.

Ancak kriz maddi boyutu da aşarak adeta aile krizine dönüştü. Son zamanlarda İbrahim Tatlıses'in yaşadığı sağlık sorunlarına dair, babasının akıl dengesinin yerinde olmadığını söyleyen Ahmet Tatlıses, vesi tayini davası açarak, var olan savaşın fitilini resmen açıkladı. İmparator Tatlıses ise bu hamleye karşı, oğlunu mirastan men edeceğini açıkladı ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair raporlar aldı.

Tüm bu süreçte ise büyü yaptırmak ve tetikçi tutmak gibi çok ağır ithamlar havada uçuştu. Hatta İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses için uzaklaştırma kararı çıkardı.

HASTANE ODASINA KOŞTU, BAHÇEYE GİREMEDİ

İbrahim Tatlıses'in yoğun bakım alınması sonrası hastane bahçesine koşan oğlu Ahmet Tatlıses, uzaklaştırma kararı bulunduğundan babasına yaklaşamadı.

Hastane bahçesine bile giremeyen Ahmet Tatlıses, hastaneye yakın bir camide, babasından gelecek bir haber bekledi. Ancak, yılardır süren kırgınlık, İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'i görmek istemesiyle, bambaşka bir hal aldı.

Ayağında elektronik kelepçe olan Ahmet Tatlıses, babası İbrahim Tatlıses'in izniyle hastane odasına girebildi. Yapılan ziyaret sonrası, Ahmet Tatlıses'in hastanede fenalık geçirdiği ve baba, oğlun helalleştikleri öğrenildi.

AHMET TATLISES'İN ANNESİ KİM?

İbrahim Tatlıses, ünlü olmadan önce memleketi Şanlıurfa'da Adalet Sara ile evlenmiştir. Sara, Tatlıses'in en büyük oğlu Ahmet Tatlıses'in annesidir. Ahmet Tatlıses'in ayrıca Gülden ve Gülşen adında kız kardeşi vardır. Adalet Sara'nın magazinden uzak durduğu ve çocuklarını Şanlıurfa'da gözlerden uzak büyüttüğü biliniyor.

