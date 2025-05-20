Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

İbrahim Tatlıses yeni bir rekor kırdı! Avrupa onu konuşuyor

Son dönemde yaşadığı kavgalar ve servetiyle gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, yeni bir rekora imza attı. Rotterdam ve Londra'da üst üste iki konser veren İbrahim Tatlıses'in konser biletleri saatler içinde tükendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İbrahim Tatlıses yeni bir rekor kırdı! Avrupa onu konuşuyor
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.05.2025
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
20.05.2025
saat ikonu 11:05

Kızı Dilan Çıtak ve yakın dostu Metin Cantimur ile yaşadığı polemiklerle gündemde olan İbrahim Tatlıses, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Rotterdam ve Londra'da konser veren İbrahim Tatlıses rekor üstüne rekor kırdı.

İBRAHİM TATLISES BİLETLERİ SAATLER İÇİNDE TÜKENDİ

Rotterdam ve Londra'da üst üste verdiği iki konserde tüm biletler saatler içinde tükendi. Arka arkaya iki gün boyunca binlerce müzikseverin akın ettiği bu dev organizasyonlar, seyirci rekoru kırdı.

İbrahim Tatlıses yeni bir rekor kırdı! Avrupa onu konuşuyor

İlk konserini Hollanda'nın kalbi Rotterdam'da gerçekleştiren İbrahim Tatlıses, sahneye çıktığı an alkış yağmuruna tutuldu. Her eserde alkışların yükseldiği konser serisinde seyirciler gece boyunca tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve cep telefonlarıyla bu tarihi anları ölümsüzleştirdi.

SERVETİNİ NASIL PAY EDECEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde servetiyle de gündem olan İbrahim Tatlıses'in Türkücü İbrahim Tatlıses, bir inşaat projesinin lansmanında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Muhabirlerin servetini sormasına üzerine konuşan İbrahim Tatlıses, “Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım.” dedi.

İbrahim Tatlıses yeni bir rekor kırdı! Avrupa onu konuşuyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ahmet Mekin'in son sağlık durumunu doktoru paylaştı
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.