İbrahim Tatlıses yeni bir rekor kırdı! Avrupa onu konuşuyor

Son dönemde yaşadığı kavgalar ve servetiyle gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, yeni bir rekora imza attı. Rotterdam ve Londra'da üst üste iki konser veren İbrahim Tatlıses'in konser biletleri saatler içinde tükendi.

Kızı Dilan Çıtak ve yakın dostu Metin Cantimur ile yaşadığı polemiklerle gündemde olan İbrahim Tatlıses, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Rotterdam ve Londra'da konser veren İbrahim Tatlıses rekor üstüne rekor kırdı.

İBRAHİM TATLISES BİLETLERİ SAATLER İÇİNDE TÜKENDİ

Rotterdam ve Londra'da üst üste verdiği iki konserde tüm biletler saatler içinde tükendi. Arka arkaya iki gün boyunca binlerce müzikseverin akın ettiği bu dev organizasyonlar, seyirci rekoru kırdı.

İlk konserini Hollanda'nın kalbi Rotterdam'da gerçekleştiren İbrahim Tatlıses, sahneye çıktığı an alkış yağmuruna tutuldu. Her eserde alkışların yükseldiği konser serisinde seyirciler gece boyunca tüm şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti ve cep telefonlarıyla bu tarihi anları ölümsüzleştirdi.

SERVETİNİ NASIL PAY EDECEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Son dönemde servetiyle de gündem olan İbrahim Tatlıses'in Türkücü İbrahim Tatlıses, bir inşaat projesinin lansmanında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Muhabirlerin servetini sormasına üzerine konuşan İbrahim Tatlıses, “Ferdi Tayfur’u daha mezara koymadan başladılar kavgalara. Allah bu paranın belasını versin. Çocuklar yetmiyor bir de torunlar var. Gördüğünüz gibi akli melekelerim yerinde benim. Bunların aklını alırım ve duvara çarparım.” dedi.