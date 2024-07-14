Ameliyat öncesi helallik istemişti! İbrahim Tatlıses yoğun bakımdan çıktı, hastaneden ilk fotoğraf sızdı

14 Temmuz 2024 13:15 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 13:27

Dilan Çıtak Tatlıses kendisini büyüten babasını paylaştı! Sözleri İbrahim Tatlıses'e gönderme olarak yorumlandı

Dilan Çıtak Tatlıses kendisini büyüten babasını paylaştı! Sözleri İbrahim Tatlıses'e gönderme olarak yorumlandı

İki damarında tıkanıklık olduğu tespit edilen İbrahim Tatlıses zorlu bir operasyon geçirdi. Anjiyo yapılan ünlü sanatçının kalp kapakçığı değiştirildi. Yaklaşık 2,5 saat süren ameliyatın başarılı geçtiği öğrenildi.

Oğlu Ahmet ile barışan, kızı Dilan ile küs olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak ediliyordu.

HÜLYA AVŞAR SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

İbrahim Tatlıses'i ziyaret eden ünlüler arasında Hülya Avlar da vardı. Hastane çıkışında açıklama yapan ünlü şarkıcı, "İbrahim Bey sağ olsun sürekli güzel şeyler söylüyor ama ben utanıyorum vallahi. Kendi aramızda olan şeyler çünkü bunlar. İçinden geliyor söylüyor demek ki sağ olsun. Görüntülü aradı beni İbrahim Bey ameliyat sonrasında. Bomba gibiydi, çok iyiydi" diye konuştu.

SEVENLERİ AKIN ETTİ

Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı. Tatlıses'i ziyaret eden ünlü isimlerden Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi.

İbrahim Tatlıses’in birkaç gün içinde taburcu olacağı öğrenildi.

DİLAN ÇITAK GİTMEDİ

İbrahim Tatlıses'in ameliyatı sırasında; mahkemelik olduğu büyük oğlu Ahmet Tatlıses dahil tüm çocukları hastane kapısında beklerken, bir tek Dilan Çıtak'ın olmaması dikkat çekti.