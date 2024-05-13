İbrahim Tatlıses'in torunu çileden çıktı! "Babalık söz konusu değil"

13 May 2024 09:19 - Güncelleme : 13 May 2024 09:19

İbrahim Tatlıses, Ahmet Tatlı’nın oğlu, torunu Mert’i mahkemeye vermiş ve evinden çıkartıştı. Tatlıses, olay üzerine oğlunun yaptığı açıklamalar sonrası Ahmet Tatlı’yı mirasından men edeceğini açıkladı. Ünlü şarkıcıya bir sitemde torunu Bırak Baran’dan geldi.

“ADİL OLMAYAN BİR BABALIK SÖZ KONUSU”

İbrahim Tatlıses’in ilk eşi Adalet Hanım’dan olan kızı Gülşen’nin oğlu Burak Baran, sosyal medya hesabından açıklama yaparak dedesi İbrahim Tatlıses’in Bodrum’daki siteden 3 evladına ev verdiğini ama kendilerine vermediğini belirterek, "Sayın dedem her zaman ki gibi bizi şaşırtmadı. Evlatlar ve torunlar arasında yaptığı ayrımı yine yaptı. Yedi çocuğun içinden birisi erkek ikisi kız toplamda üç evladına zamanında yaptırdığı Bodrum Bitez'de 48 dairelik site içerisinde ev verdi. Ama geriye kalan dört evladına vermedi. Merak ettiğim şu, senin yedi çocuğun içinde diğer dört taneden ayıran nedir ve bunlardan birisi de benim annem. Yıllardır ne yaşadığını ben evladı olarak biliyorum. Söz konusu mal mülk değil, yerin dibine batsın dünya malı. Kefenimizde cep yok sonuçta. Mesele bu evler değil yıllardır adil olmayan bir babalık söz konusudur" ifadelerini kullandı.