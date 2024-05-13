Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı rol arkadaşı Sibel Taşçıoğlu ile gerildi! Sosyal medyada tepki yağdı

13 May 2024 09:54 - Güncelleme : 13 May 2024 09:55

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini oynayan Feyza Civelek ile Pembe Hanım rolüyle yer alan Sibel Taşçıoğlu bir etkinlik için Lyon'un yolunu tuttu. Röportaj veren ikili arasındaki ufak tartışma gözler önüne serildi.

KIZILCIK ŞERBETİ NİLAY VE PEMBE ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Röportaj veren ikiliden Feyza Civelek, Taşçıoğlu'nun sürekli sözünü kesip, cümlelerini tekrarladı. Sibel Taşçıoğlu yaşananlara anlam veremezken, röportaj sonunda gülerek tepkisini gösterdi. Sosyal medyada, "Sürekli araya girmiş", "Röportajı sürekli bölüyor hiç olmamış", "Nilay yine rol çalmış" gibi yorumlar yapıldı.