TGRT Haber
29°
Magazin
Avatar
Editor
 Banu İriç

İbrahim Tatlıses'ten barış sürecine özel Megri Megri sürprizi

İbrahim Tatlıses 'Megri Megri' türküsünün ''Terörsüz Türkiye' barış sürecine özel yeni düzenlemesiyle müzik piyasasına geri dönüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleriyle başlayan sürece ithaf edilerek yeni versiyonun yayınlanacağı duyuruldu.

İbrahim Tatlıses'ten barış sürecine özel Megri Megri sürprizi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
saat ikonu 00:59
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
saat ikonu 01:55

2013 yılındaki çözüm sürecinde Şivan Perver ile kürsüde 'Megri Megri' türküsünü söyleyen Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı , "Terörsüz Türkiye" süreci için yeniden stüdyoya girdi. Türkçe sözlerle yeniden düzenlenen türkü müzikseverlerin beğenisine sunulacek.

İbrahim Tatlıses'ten barış sürecine özel Megri Megri sürprizi

"BARIŞ SÜRECİNİN SANATSAL BİR TEMSİLİ"

Yarından itibaren tüm dijital platformlarda yayınlanacak eser için Poll Production'dan yapılan açıklamada, Tatlıses'in barışa olan inancını ve desteğini bir kez daha sanat yoluyla dile getirdiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Sanatçı, çözüm süreci döneminde gerçekleşen Diyarbakır buluşmasında Şivan Perver ile birlikte seslendirdiği 'Megri Megri' türküsüne, barış sürecine ithafen Türkçe sözler yazdı. Barış sürecinin sanatsal bir temsili haline gelen esere özel hazırlanan klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış sürecini başlattığı o tarihi konuşmasından 'Tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. 41 yıllık terör belası sona erme süresine girmiştir.' sözlerine de yer verildi."

Açıklamada ayrıca, söz ve bestesi anonim olan, İbrahim Tatlıses’in Türkçe sözlerle yeniden düzenlediği "Megri Megri" türküsünün yarından itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayınlanacağı bildirildi.

İbrahim Tatlıses'ten barış sürecine özel Megri Megri sürprizi
