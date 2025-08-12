Menü Kapat
TGRT Haber
SON DAKİKA!
Politika
 Merve Yaz

Terörsüz Türkiye için 3. zirve! Parti üye sayıları değişti: İşte yeni isimler

Terörsüz Türkiye hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, bugün üçüncü kez bir araya geldi. İYİ Parti’nin katılmama kararı sonrası boşalan 3 üyelik, AK Parti CHP ve DEM Parti'den birer üye olacak şekilde dağıtıldı. Böylece üye sayısı 51'e yükseldi. İşte yeni isimler...

Terörsüz Türkiye için 3. zirve! Parti üye sayıları değişti: İşte yeni isimler
Terörsüz hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Komisyonu bugün üçüncü kez toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş toplantı açılışında konuşma gerçekleştirdi.

Kurtulmuş şunları söyledi: "Komisyonumuz çalışmalarına samimiyetle sahip çıkmaktadır. Komisyon kendi gündemine hakimdir ve aldığı kararlarla yoluna devam etmektedir. Atılan bu adımların ortaklaşa ittifakla ortaya çıkması en büyük arzumuzdur. Milli birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi amacıyla en geniş temsil oranı sağlanarak 51 kişiden oluşan bir komisyon kurulmasına karar verilmiştir. 25 Temmuz 2025’te 6 siyasi parti gurubu ve grubu bulunmayan 6 siyasi partiye yazı yazıldı. İYİ Parti üye vermeyeceği yazısını göndermiştir. İYİ Parti ile yapılan görüşmede üye vermeyecekleri kesin şekilde anlaşılmıştır. Bugünkü toplantımızın ana gündemi üyelerin komisyon çalışmalarına yönelik önerilerini dinleyeceğiz."

Terörsüz Türkiye için 3. zirve! Parti üye sayıları değişti: İşte yeni isimler

İYİ PARTİ YERİNE 3 ÜYE PARTİLERE DAĞITILDI


İYİ Parti Grubu'nun Meclis Başkanlığına Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katılmama yönündeki kararını bildirmesi sonucu komisyonda 3 üyelik boş bulunuyordu.

Siyasi parti gruplarının komisyona vereceği üyeliklerin sayısının yeniden hesaplanmasıyla, Kurtulmuş, Komisyon için AK Parti, CHP ve DEM Parti'nin Meclis Grup Başkanlıklarına yazı göndererek birer isim bildirilmesini istedi.

AK Parti, Denizli Milletvekili Cahit Özkan'ın, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın, DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ın ismini Meclis Başkanlığına ulaştırdı.

AK Parti'nin komisyondaki üye sayısı 22'ye, CHP'nin 11'e ve DEM Parti'nin 5'e yükseldi.

Terörsüz Türkiye için 3. zirve! Parti üye sayıları değişti: İşte yeni isimler

ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA GÜNDEM NE?

Böylelikle komisyon üye tam sayısı 48 yerine 51 oldu. İlk kez tam kadro toplanan komisyonda, çalışmalara ilişkin değerlendirme yapılacak. Daha sonra gerçekleştirilecek toplantılara davet edilecek kişi ve kurumlar üzerine fikir alışverişinde bulunulacak.

