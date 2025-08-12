Menü Kapat
İdo Tatlıses babası İbrahim Tatlıses'i köşeye sıkıştırdı: Annem mavi gözlü değil, kime yazdın

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gidenler arasında oğlu İdo Tatlıses ve gelini Yasemin şefkatli de vardı. Konserde İdo Tatlıses'in babasına sorduğu soru ise gelen konukları güldürdü.

Şarkıcı 'in 'dan olan oğlu , ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Çift mutlu evlilikleriyle yorum yağmuruna tutulurken, dün akşam ise gittikleri İbrahim Tatlıses konserindeki hallerine de beğeni yağdı. Bir ara babası İbrahim Tatlıses ile düet yapan İdo Tatlıses, sorduğu soruyla babasını terletti.

İDO TATLISES İLE İBRAHİM TATLISES DÜET YAPTI

Yasemin Şefkatli ile İdo Tatlıses dün akşam İbrahim Tatlıses'i dinlemeye gitti. Babasının yanına sahneye çıkan İdo Tatlıses, babasına türküsünde de eşlik etti.

İDO TATLISES, BABASINI SORUSUYLA TERLETTİ

İdo Tatlıses, babasının sahnesine konuk oldu ve beraber "Mavişim" şarkısını seslendirdi. Oğul Tatlıses, "Sabah anlatıyordun, 'Şu şarkıları annene yazdım' diye. Annem mavi gözlü değil. Bunu kime yazdın baba" diyerek kahkaha attı.

İbrahim Tatlıses de "Allah Allah" şarkısını söylerken İdo'ya "İşte bu şarkıyı annene (Derya Tuna) yazdım. Bir gün gittim annen valizleri kapıya koymuş. Koskoca İbrahim Tatlıses'i evden kovdu" açıklamasını yaptı.

İbrahim Tatlıses'in Mavi Mavi şarkısını Hülya Avşar'a yazdığı iddia edilmişti.

Usta oyuncu Mahmut Gökgöz son haliyle üzdü! Huzurevindeki görüntüsü ortaya çıktı
