Usta oyuncu Mahmut Gökgöz son haliyle üzdü! Huzurevindeki görüntüsü ortaya çıktı

Son olarak Sadakatsiz dizisinde rol alan Mahmut Gökgöz, 2020 yılından itibaren ekranlardan uzakta bir hayat sürüyor. Mahmut Gökgöz'ün son 1,5 yıldır huzurevinde yaşadığı ortaya çıktı.

MAHMUT GÖKGÖZ'ÜN HUZUREVİNDE YAŞADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Mahmut Gökgöz'ün 1,5 senedir İstanbul Darülaceze Müdürlüğü'ne bağlı öz bakımını yapamayan ve yatağa bağımlı kişilerin yaşadığı sitede kaldığı ortaya çıktı.

MAHMUT GÖKGÖZ'ÜN AİLESİ HAREKETE GEÇTİ

74 yaşındaki oyuncunun kardeşi yaptığı açıklamada "Ağabeyim, devlet tiyatrosu sanatçısı Mahmut Gökgöz 1,5 seneyi aşkın Istanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü tesislerindeki sitede yatıyor. Arkadaşları, tanıyanlar ziyaret ederse çok sevinir ve motive olur. Lütfen olabildiğince yayın" ifadelerini kullandı.

MAHMUT GÖKGÖZ'ÜN SON HALİNE YORUM YAĞDI

Bir sosyal medya kullanıcısı Mahmut Gökgöz ile çekildiği fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı. Tekerlekli sandalyede görülen oyuncunun son haline "Allah şifa versin', 'Yaşlılık ne zor' gibi yorumlar yapıldı.

MAHMUT GÖKGÖZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

6 Mart 1951 doğumlu Mahmut Gökgöz, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünde tiyatro öğretmenliği yaptı. Sayısız tiyatro oyununda rol alan Mahmut Gökgöz, ilk olarak Öykülerle Yaşayanlar dizisiyle ekranlardaki yerini aldı. Oyuncu peş peşe; Koçum Benim, Çemberimde Gül Oya, Arka Sokaklar, Ezel ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlarda rol aldı.