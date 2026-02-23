Menü Kapat
 Canan Okur

İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a zehir gibi sözler! Allah kimseyi böyle evlatla sınamasın çıkışı gündemi salladı

İbrahim Tatlıses, katıldığı bir yayında kızı Dilan Çıtak'a yönelik zehir zemberek sözler söyledi. Baba - kız arasındaki gerilimi tetikleyen cümleler sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

23.02.2026
23.02.2026
Arabeskin güçlü sesi İbrahim Tatlıses ve kızı arasında yaşanan aile krizi bitmek bilmiyor. Tatlıses, son olarak kızı Dilan Çıtak hakkında zehir gibi sözler söyleyerek, yeniden tüm dikkatleri üzerine çekti. Katıldığı bir kanalda Tatlıses'in yaptığı açıklamalar, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

İBRAHİM TATLISES'TEN DİLAN ÇITAK'A ZEHİR GİBİ SÖZLER!

Yıllardır sayfalarının baş kösesinde yer alan ve Dilan Çıtak arasında yaşanan kriz, Tatlıses'in son açıklamalarıyla beraber yeniden alev aldı.

İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a zehir gibi sözler! Allah kimseyi böyle evlatla sınamasın çıkışı gündemi salladı

Şanlıurfalı ünlü türkücü Tatlıses, hem maddi hem de manevi olarak destek verdiği kızına sitem dolu sözlerle yüklendi. Tatlıses'in kullandığı kelimeler ise dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a zehir gibi sözler! Allah kimseyi böyle evlatla sınamasın çıkışı gündemi salladı

ALLAH KİMSEYİ BÖYLE EVLATLA SINAMASIN ÇIKIŞI GÜNDEMİ SALLADI

İbrahim Tatlıses, son yıllarda kızı Dilan Çıtak'la yaşadığı sorunlarla baş etmeye çalışıyor. Kızının son zamanlarda Tatlıses soyadını öne çıkardığını, ancak işlerin yolunda gittiği zamanda ise kendisini yok saydığını ima etti.

İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a zehir gibi sözler! Allah kimseyi böyle evlatla sınamasın çıkışı gündemi salladı

Tatlıses; 'Şıkıştığı zaman 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' iyi zamanında 'Tanımıyorum' diyor' sözleriyle kızı Dilan Çıtak'a ağır sözler söyledi.

İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a zehir gibi sözler! Allah kimseyi böyle evlatla sınamasın çıkışı gündemi salladı

İbrahim Tatlıses, kızı için yaptıklarını da tek tek sıraladı. Nişantaşı'nda iş yerinin açılışından aldığı arabaya kadar benim yardımım var diyen Tatlıses, Dilan Çıtak'ın Bodrum'daki bir işinde de kendi desteği olduğunu söyledi.

İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a zehir gibi sözler! Allah kimseyi böyle evlatla sınamasın çıkışı gündemi salladı

'KEŞKE 5 EVLADIM DAHA OLSA'

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, diğer çocukları olan İdo ve Melek'e de dikkat çekerek; 'Keşke İdo ve Melek gibi 5 evladım daha olsaydı' ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak'a zehir gibi sözler! Allah kimseyi böyle evlatla sınamasın çıkışı gündemi salladı

İbrahim Tatlıses'in zehir zemberek açıklamalarından sonra, şimdi tüm gözler Dilan Çıtak'a çevrildi. Ünlü şarkıcı Çıtak'ın babası Tatlıses'in bu sözlerine karşı nasıl karşılık vereceği ise merak konus oldu.

ETİKETLER
#Magazin
#ibrahim tatlıses
#Dilan Çıtak
#Aile Krizı
#Tatlıses Soyadı
#Magazin
