 Dilek Ulusan

İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanacak

Tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayatının kaybeden İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanacak. İlber Ortaylı için düzenlenecek ilk tören ise Galatasaray Üniversi'nde gerçekleşecek.

Haber Merkezi
16.03.2026
saat ikonu 10:26
16.03.2026
saat ikonu 10:29

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı 13 Mart Cuma günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İlber Ortaylı bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Cenaze programının belli olmasının ardından trafiğe kapanacak yollar belirlendi.

İLBER ORTAYLI'NIN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

İlber Ortaylı için ilk tören, 2002-2014 yılları arasında aktif, 2014 yılı sonrasında ise misafir öğretim üyesi olarak görev yaptığı Galatasaray Üniversitesi'nde düzenlenecek.

Saat 11.00'de burada yapılacak törenin ardından İlber Ortaylı'nın cenazesi Fatih Cami'ne götürülecek. Ortaylı için Fatih Cami'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

İLBER ORTAYLI TARİHÇİLERLE YAN YANA DEFNEDİLECEK

İlber Ortaylı, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere aynı zamanda hocası olan Tarihçi Prof. Dr. Halil İnalcık ve Türkiye'nin önemli tarihçi ve sosyal bilimcilerinden birisi olan Prof. Dr. Kemal Karpat, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Mehmet Genç'in de kabrinin bulunduğu Fatih Cami haziresinde toprağa verilecek.

İLBER ORTAYLI'NIN CENAZESİ İÇİN İSTANBUL'DA BU YOLLAR KAPANACAK

Trafiğe kapatılacak güzergahlar şöyle:
"İtfaiye Caddesi, Büyük Karaman Caddesi, Aslanhane Sokak, Mıhçılar Caddesi, Manisalı Fırın Sokak, Taylasan Sokak, Hulusi Noyan Sokak, Nalbant Demir Sokak, Hattat Nazif Sokak, Fatih Türbesi Sokak."
Alternatif güzergah olarak Kız Taşı Caddesi ve Haydar Bey Caddesi'nin kullanılabileceği belirtildi.

