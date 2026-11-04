İlker Aksum'dan indirimlere tepki! Yapımcılar harekete geçti, oyunculara zam yok

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İstanbul
Televizyon ekranlarında peş peşe yaşanan dizi değişiklikleri ve yayın ertelemeleri, sektördeki ekonomik sıkıntıları yeniden gözler önüne serdi. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle kanalların yapım bütçelerinde tasarruf istediği, yapımcıların da oyuncu ücretlerini gündemine aldığı konuşuluyor. Son olarak oyuncu İlker Aksum'a yöneltilen ücret indirimi sorusu, tartışmayı yeniden alevlendirdi. Aksum'un verdiği net yanıt dikkat çekerken, yapımcıların yeni sezona ilişkin aldığı kararlar ve oyuncuların bölüm başı kazançları da merak konusu oldu.
ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde rol alan İlker Aksum, katıldığı bir oyun galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde televizyon sektöründe yaşanan reklam krizi ve yapımcıların oyunculardan ücret indirimi istediği yönündeki iddialar da oyuncuya soruldu.
Muhabirin, “Oyunculardan fedakarlık istenmeli mi, istenilse de yapılmalı mı?” sorusu karşısında bir anda ciddileşen Aksum, ücret indirimi talebine karşı çıktı. Ünlü oyuncu, “İstenmemeli, istenilirse de yapılmamalı” sözleriyle düşüncesini net bir şekilde dile getirdi.
Aksum, rol aldığı dizinin geleceğiyle ilgili soruya ise “Kıyasıya bir yarış var diziler arasında, biz galiba devam” yanıtını verdi. Oyuncunun açıklamaları, dizi sektöründe ücretler ve yapım maliyetleri üzerinden yürüyen tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.
Televizyon sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıların arkasında yalnızca artan dizi maliyetleri bulunmuyor. Reklam gelirlerinin aynı hızda yükselmemesi, kanalların ve yapım şirketlerinin bütçe hesaplarını da değiştirdi. Televizyon reklamlarının gelir pastasındaki payının gerilemesi, yapımcıların yeni projelere ilişkin kararlarını zorlaştıran gelişmeler arasında gösteriliyor. Özellikle yüksek bütçeli dizilerde bölüm maliyetleri 20-30 milyon TL seviyelerine ulaşırken reklam gelirlerinin bu giderleri karşılamakta zorlandığı belirtiliyor. Yapım şirketleri bir yandan oyuncu ücretlerini ve set harcamalarını kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan projelerin yayın hayatını sürdürebilmesi için yeni bütçe modelleri arıyor.
Sektördeki daralma, ekrana gelen dizi sayısına da yansıdı. 2025-2026 televizyon sezonunda toplam dizi sayısı bir önceki sezona göre 44'ten 36'ya geriledi. Aynı dönemde yayınlanan bölüm sayısı da 860'tan 712'ye düştü. Böylece hem yapım sayısında hem de bölüm üretiminde belirgin bir azalma yaşandı. Bu tablo, yapımcıların neden tasarruf arayışına girdiğini ortaya koyarken oyuncu ücretleri üzerindeki tartışmaların da temelini oluşturuyor.
Bu süreçte yapımcıların yalnızca set ve prodüksiyon giderlerini değil, oyunculara ödenen bölüm başı ücretleri de gündeme aldığı belirtildi. Yüksek kaşeli oyuncularla görüşmeler yapıldığı ve yeni sezon bütçelerinin mevcut koşullara göre yeniden planlandığı konuşuluyor. Sektördeki ortak hedef ise artan maliyetler karşısında dizilerin yayın hayatını sürdürebilmesini sağlamak.
Dizi sektöründe yaşanan maliyet krizinin ardından kanallar, yapımcılar ve oyuncular arasında yeni sezon ücretleri konusunda uzlaşmaya varıldığı aktarıldı. Akşam'ın haberine göre, oyuncular geçen sezon aldıkları bölüm başı ücretlerle çalışmaya devam edecek. Yeni sezonda mevcut kazançlarına zam yapılmaması konusunda anlaşma sağlandı.
Böylece yapım şirketleri, artan prodüksiyon giderlerine rağmen oyuncu kadrolarını korurken bütçelerde yeni bir artışın da önüne geçmeyi hedefledi. Alınan kararın, özellikle yüksek bölüm başı ücretleriyle çalışan oyuncuların yeni sezon anlaşmalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.
Altı Üstü İstanbul dizisinde Nihal karakterine hayat veren Yüsra Geyik'e, oyunculardan ücret indirimi istenip istenmediği soruldu. Geyik, kendisine böyle bir teklif gelip gelmediğine ilişkin soruya “Yok hayır, gelmedi” yanıtını verdi.
Sektörde yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen oyuncu, başarılı bir dizinin izleyici tarafından benimsenmesinin kolay olmadığını, izleyiciyle buluşmayı başaran yapımların şimdi de yayınlanabilmek için mücadele ettiğini söyledi. Yaşanan tabloyu “çok can sıkıcı” olarak değerlendiren Geyik, meslektaşlarına da destek vererek “Allah hepimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.
Televizyon sektöründe yaşanan ekonomik daralma, oyuncuların ücretleri üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İlker Aksum'un ücret indirimi talebine karşı çıkan açıklaması, yapımcıların bütçe arayışları ve yeni sezonda oyuncuların zam almadan çalışmayı kabul etmesiyle gündeme oturdu. Yüsra Geyik'in kendisine herhangi bir indirim teklifi gelmediğini açıklaması da tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı. Reklam gelirlerindeki düşüş, yükselen bölüm maliyetleri ve peş peşe gelen erken finaller, dizi sektörünün içinden geçtiği zorlu süreci gözler önüne serdi. Oyuncuların mevcut ücretlerini koruduğu yeni dönemde, yapımcıların ve kanalların nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.