Televizyon ekranlarında peş peşe yaşanan dizi değişiklikleri ve yayın ertelemeleri, sektördeki ekonomik sıkıntıları yeniden gözler önüne serdi. Reklam gelirlerindeki düşüş nedeniyle kanalların yapım bütçelerinde tasarruf istediği, yapımcıların da oyuncu ücretlerini gündemine aldığı konuşuluyor. Son olarak oyuncu İlker Aksum'a yöneltilen ücret indirimi sorusu, tartışmayı yeniden alevlendirdi. Aksum'un verdiği net yanıt dikkat çekerken, yapımcıların yeni sezona ilişkin aldığı kararlar ve oyuncuların bölüm başı kazançları da merak konusu oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İlker Aksum'dan indirimlere tepki! Yapımcılar harekete geçti, oyunculara zam yok Televizyon sektöründe reklam gelirlerinin düşmesi ve yüksek maliyetler nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntılar, oyuncu ücretleri ve bütçe tasarrufları üzerinden tartışmalara yol açtı. Oyuncu İlker Aksum, oyunculardan ücret indirimi istenmesi talebine "İstenmemeli, istenilirse de yapılmamalı" diyerek karşı çıktı. Altı Üstü İstanbul dizisinde rol alan Yüsra Geyik ise kendisine ücret indirimi yönünde bir teklif gelmediğini açıkladı. Yüksek bütçeli dizilerde bölüm maliyetlerinin 20-30 milyon TL seviyelerine ulaştığı belirtildi. 2025-2026 televizyon sezonunda toplam dizi sayısı 44'ten 36'ya, yayınlanan bölüm sayısı ise 860'tan 712'ye geriledi. Yeni sezonda oyuncuların kazançlarına zam yapılmaması ve geçen sezon aldıkları bölüm başı ücretlerle çalışmaya devam etmeleri konusunda uzlaşma sağlandığı aktarıldı.

İLKER AKSUM'DAN ÜCRET İNDİRİMİ SORUSUNA SERT YANIT

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde rol alan İlker Aksum, katıldığı bir oyun galasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde televizyon sektöründe yaşanan reklam krizi ve yapımcıların oyunculardan ücret indirimi istediği yönündeki iddialar da oyuncuya soruldu.

Muhabirin, “Oyunculardan fedakarlık istenmeli mi, istenilse de yapılmalı mı?” sorusu karşısında bir anda ciddileşen Aksum, ücret indirimi talebine karşı çıktı. Ünlü oyuncu, “İstenmemeli, istenilirse de yapılmamalı” sözleriyle düşüncesini net bir şekilde dile getirdi.

Aksum, rol aldığı dizinin geleceğiyle ilgili soruya ise “Kıyasıya bir yarış var diziler arasında, biz galiba devam” yanıtını verdi. Oyuncunun açıklamaları, dizi sektöründe ücretler ve yapım maliyetleri üzerinden yürüyen tartışmayı yeniden gündeme taşıdı.

TELEVİZYON SEKTÖRÜNDE REKLAM GELİRLERİ DÜŞTÜ, YAPIMCILAR ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Televizyon sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıların arkasında yalnızca artan dizi maliyetleri bulunmuyor. Reklam gelirlerinin aynı hızda yükselmemesi, kanalların ve yapım şirketlerinin bütçe hesaplarını da değiştirdi. Televizyon reklamlarının gelir pastasındaki payının gerilemesi, yapımcıların yeni projelere ilişkin kararlarını zorlaştıran gelişmeler arasında gösteriliyor. Özellikle yüksek bütçeli dizilerde bölüm maliyetleri 20-30 milyon TL seviyelerine ulaşırken reklam gelirlerinin bu giderleri karşılamakta zorlandığı belirtiliyor. Yapım şirketleri bir yandan oyuncu ücretlerini ve set harcamalarını kontrol altında tutmaya çalışırken diğer yandan projelerin yayın hayatını sürdürebilmesi için yeni bütçe modelleri arıyor.

Sektördeki daralma, ekrana gelen dizi sayısına da yansıdı. 2025-2026 televizyon sezonunda toplam dizi sayısı bir önceki sezona göre 44'ten 36'ya geriledi. Aynı dönemde yayınlanan bölüm sayısı da 860'tan 712'ye düştü. Böylece hem yapım sayısında hem de bölüm üretiminde belirgin bir azalma yaşandı. Bu tablo, yapımcıların neden tasarruf arayışına girdiğini ortaya koyarken oyuncu ücretleri üzerindeki tartışmaların da temelini oluşturuyor.

Bu süreçte yapımcıların yalnızca set ve prodüksiyon giderlerini değil, oyunculara ödenen bölüm başı ücretleri de gündeme aldığı belirtildi. Yüksek kaşeli oyuncularla görüşmeler yapıldığı ve yeni sezon bütçelerinin mevcut koşullara göre yeniden planlandığı konuşuluyor. Sektördeki ortak hedef ise artan maliyetler karşısında dizilerin yayın hayatını sürdürebilmesini sağlamak.

YENİ SEZONDA OYUNCULARA ZAM YAPILMAYACAK! ÜCRETLER SABİT TUTULDU

Dizi sektöründe yaşanan maliyet krizinin ardından kanallar, yapımcılar ve oyuncular arasında yeni sezon ücretleri konusunda uzlaşmaya varıldığı aktarıldı. Akşam'ın haberine göre, oyuncular geçen sezon aldıkları bölüm başı ücretlerle çalışmaya devam edecek. Yeni sezonda mevcut kazançlarına zam yapılmaması konusunda anlaşma sağlandı.

Böylece yapım şirketleri, artan prodüksiyon giderlerine rağmen oyuncu kadrolarını korurken bütçelerde yeni bir artışın da önüne geçmeyi hedefledi. Alınan kararın, özellikle yüksek bölüm başı ücretleriyle çalışan oyuncuların yeni sezon anlaşmalarını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

YÜSRA GEYİK'TEN ÜCRET İNDİRİMİ AÇIKLAMASI: BANA BÖYLE BİR TEKLİF GELMEDİ

Altı Üstü İstanbul dizisinde Nihal karakterine hayat veren Yüsra Geyik'e, oyunculardan ücret indirimi istenip istenmediği soruldu. Geyik, kendisine böyle bir teklif gelip gelmediğine ilişkin soruya “Yok hayır, gelmedi” yanıtını verdi.

Sektörde yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinen oyuncu, başarılı bir dizinin izleyici tarafından benimsenmesinin kolay olmadığını, izleyiciyle buluşmayı başaran yapımların şimdi de yayınlanabilmek için mücadele ettiğini söyledi. Yaşanan tabloyu “çok can sıkıcı” olarak değerlendiren Geyik, meslektaşlarına da destek vererek “Allah hepimizin yardımcısı olsun” ifadelerini kullandı.

Televizyon sektöründe yaşanan ekonomik daralma, oyuncuların ücretleri üzerinden yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. İlker Aksum'un ücret indirimi talebine karşı çıkan açıklaması, yapımcıların bütçe arayışları ve yeni sezonda oyuncuların zam almadan çalışmayı kabul etmesiyle gündeme oturdu. Yüsra Geyik'in kendisine herhangi bir indirim teklifi gelmediğini açıklaması da tartışmaya farklı bir boyut kazandırdı. Reklam gelirlerindeki düşüş, yükselen bölüm maliyetleri ve peş peşe gelen erken finaller, dizi sektörünün içinden geçtiği zorlu süreci gözler önüne serdi. Oyuncuların mevcut ücretlerini koruduğu yeni dönemde, yapımcıların ve kanalların nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oldu.