19°
İnci Taneleri oyuncusu Deniz Erdoğan apar topar ameliyata alındı

Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi oyuncu Deniz Erdoğan, apar topar operasyona alındı. Deniz Erdoğan, kalbindeki yüzde 90'lık tıkanıklık nedeniyle acil stent operasyonu geçirdi. Elif Erol Erdoğan, eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek; "Hayati bir damarının yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı" dedi

İnci Taneleri oyuncusu Deniz Erdoğan apar topar ameliyata alındı
İnci Taneleri oyuncusu besteci Deniz Erdoğan, kalp rahatsızlığı nedeniyle acil operasyona alındı. Ani göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyetleri üzerine hastaneye başvuran Erdoğan’ın, kalbindeki en hayati damarın yüzde 90 oranında tıkalı olduğu tespit edildi.

YILMAZ ERDOĞAN'IN KARDEŞİ DENİZ ERDOĞAN ACİL AMELİYATA ALINDI

Elif Erol Erdoğan, eşinin durumuyla açıklama yaptı ve "Arayan, soran, merak eden, hastaneye gelen herkese binlerce teşekkür ederiz. 48 saattir uykusuz ve sürekli yoğun bakım – ameliyathane arasında bekleyen biri olarak artık ne telefonlara bakacak hâlim ne de bir şey anlatacak gücüm kaldı." dedi.

İnci Taneleri oyuncusu Deniz Erdoğan apar topar ameliyata alındı

Deniz Erdoğan, hastane odasından paylaştığı fotoğrafa "Artık benim de bir stentim var. Aman sağlığa" notunu düştü. Elif Erol Erdoğan ise yaptığı paylaşımda, "Eşim Deniz’in önceki kalp krizinden sonra ara ara devam eden göğüs ağrıları ve halsizlik şikâyeti üzerine hastaneye gittik. Kalbindeki en büyük ve en hayati damarın yüzde 90 tıkalı olduğu ortaya çıktı. Hemen acil operasyona alındı." dedi.

İnci Taneleri oyuncusu Deniz Erdoğan apar topar ameliyata alındı

Eşinin son sağlık durumuyla ilgili konuşan Elif Erol Erdoğan, "İlk balon yönteminde damar açılmadı, ikinci denemede güçlükle açıldı ve ardından üçüncü işlemde stent takıldı. Çok şükür, bin şükür… Bu damar bu haldeyken normal dolaşması bile büyük bir mucizeymiş. Eğer kriz yaşansaydı, şansı neredeyse yokmuş. Sonucunu düşünmek bile istemiyoruz. Şu an gayet iyi. Kamuran abinizin de herkese çok selamı var…" dedi.

