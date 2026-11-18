Yılbaşı gecesi sahne alacak şarkıcıların alacağı iddia edilen ücretler magazin dünyasında gündem oldu. Gülşen, Hande Yener ve Edis için 20 milyon TL, Hadise için 22 milyon TL, Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül ve Kenan Doğulu için ise 25 milyon TL konuşulmaya başlandı. Listede kendi adı için 3 milyon TL ücret yazıldığını gören İrem Derici, ortaya atılan rakamlara tepki gösterdi. Ünlü şarkıcı, her yıl gündeme gelen yılbaşı sahne ücretleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İrem Derici yılbaşı ücretlerine isyan etti! 25 milyon TL iddialarına tepki gösterdi Şarkıcı İrem Derici, yılbaşı gecesi sahne alacak sanatçılar için ortaya atılan ve gerçeği yansıtmadığını savunduğu sahne ücreti iddialarına tepki gösterdi. İddia edilen listede Gülşen, Hande Yener ve Edis için 20 milyon TL, Hadise için 22 milyon TL, Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül ve Kenan Doğulu için 25 milyon TL sahne ücreti öne sürüldü. Listede kendi adı için 3 milyon TL yazıldığını belirten İrem Derici, ortaya atılan yüksek rakamların doğru olmadığını söyledi. İrem Derici, iddialarla ilgili olarak “Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok” ve “O yılbaşı listesi doğruysa ben çıkmayayım artık sahneye” ifadelerini kullandı. Haberde yer alan rakamların sanatçılar tarafından doğrulanmış resmi ücretler olmadığı ve bu tarz listelerin her yıl tekrarlandığı belirtildi.

İREM DERİCİ YILBAŞI SAHNE ÜCRETLERİ İDDİALARINA İSYAN ETTİ

2027 yılbaşı gecesi sahne alacak şarkıcıların ücretleriyle ilgili ortaya atılan rakamlar, İrem Derici'nin tepkisini çekti. Listede kendi adının da bulunduğunu belirten şarkıcı, kendisi için 3 milyon TL ücret yazıldığını söyledi. Ancak Derici, meslektaşları için konuşulan 20, 22 ve 25 milyon TL'lik rakamların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Ünlü şarkıcı, gündeme gelen ücret listesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok” ifadelerini kullandı. Her yıl benzer listelerin hazırlandığını hatırlatan Derici, açıklamasıyla yılbaşı sahne ücretleri tartışmasına dahil oldu.

İREM DERİCİ'DEN 20-25 MİLYON TL'LİK SAHNE ÜCRETLERİNE TEPKİ

İrem Derici, açıklamasının devamında yılbaşı sahne ücretleriyle ilgili haberlerin her yıl tekrarlandığını söyledi. Listede bazı sanatçıların 30-40 milyon TL kazandığının öne sürülmesine de değinen şarkıcı, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

Derici, “Bak hayatım, o yılbaşı listesi doğruysa ben çıkmayayım artık sahneye. O 30 milyon, o 40 milyon alıyor. Ama her sene bu haberler yapılıyor biliyorsunuz yani. Her sene herkesin beklediği haberler” sözleriyle iddialara tepki gösterdi.

2027 YILBAŞI SAHNE ÜCRETLERİ NE KADAR? HANGİ ŞARKICI İÇİN KAÇ MİLYON TL İDDİA EDİLDİ?

2027 yılbaşı gecesi sahne alacak ünlü isimler için konuşulan ücretler de dikkat çekti. İddialara göre Gülşen, Hande Yener ve Edis'in 20 milyon TL, Hadise'nin 22 milyon TL, Ebru Gündeş, Mahsun Kırmızıgül ve Kenan Doğulu'nun ise 25 milyon TL alacağı öne sürüldü.

Listede İrem Derici için de 3 milyon TL ücret iddiasına yer verildi. Ancak söz konusu rakamlar sanatçılar tarafından doğrulanmış resmi ücretler değil. Derici'nin açıklaması da özellikle bu listelerin doğruluğuna ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

İREM DERİCİ'DEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: “ÖYLE PARALAR YOK, BANA GÜVENİN”

İrem Derici, açıklamasında söz konusu ücretlerin gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü açıkça dile getirdi. Şarkıcı, “Arkadaşlar yeminle öyle paralar yok. O sadece böyle biraz insanlar sinir olsun diye yapılan şeyler. Öyle paralar yok, bana güvenin. Bir Seda ablanıza, bir de bana güvenin” ifadelerini kullandı.

Her yıl benzer ücret listelerinin gündeme geldiğini belirten Derici'nin bu sözleri, yılbaşı sahne ücretleriyle ilgili iddialara yönelik en dikkat çekici tepkilerden biri oldu.