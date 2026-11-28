Rol aldığı yapımlardaki performansıyla tanınan İsmail Hacıoğlu, televizyon sektörüne yönelik değerlendirmeleriyle yeniden konuşulmaya başladı. Oyunculuk dünyasındaki çalışma koşullarını eleştiren Hacıoğlu, insani şartlarda çalışması halinde daha düşük ücretle de çalışabileceğini söyledi. Dizilerde zaman zaman inanmadığı projelerde yer aldığını da dile getiren oyuncunun sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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HABERİN ÖZETİ İsmail Hacıoğlu'ndan dizi sektörüne sert eleştiri! "İnsani koşullarda çalışacaksak..." Oyuncu İsmail Hacıoğlu, televizyon dizilerindeki zorlu çalışma koşullarını eleştirerek insani şartlar sağlanması durumunda yarım kaşeye çalışmaya hazır olduğunu belirtti. İsmail Hacıoğlu, dizi sürelerinin ve uzun çalışma saatlerinin hem oyuncuları hem de teknik ekibi zorladığına dikkat çekti. Hacıoğlu, insani koşullarda çalışılması halinde yarım kaşeye çalışmaya hazır olduğunu ifade etti. Dijital platformlar için üretilen işlerde çalışma şartlarının çok daha normal ve insani olduğunu belirtti. Oyuncu, geçmişte televizyon dizilerinde inanmadığı projelerde de rol aldığını dile getirdi. Hacıoğlu'nun çalışma koşulları ve ücret konusundaki açıklamaları sosyal medyada yeniden gündem oldu.

İSMAİL HACIOĞLU: "İNSANİ KOŞULLARDA ÇALIŞACAKSAK YARIM KAŞEYE ÇALIŞMAYA HAZIRIM"

Katıldığı programda oyunculuk sektörünün işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İsmail Hacıoğlu, televizyon dizilerindeki çalışma koşullarına dikkat çekti. Bir dizinin ortaya çıkması için kamera önündeki oyunculardan teknik ekibe kadar çok sayıda kişinin yoğun emek harcadığını belirten oyuncu, uzun çalışma saatlerinin sektördeki önemli sorunlardan biri olduğuna işaret etti.

Dizi sürelerinin uzunluğunun hem oyuncuları hem de set ekibini zorladığını dile getiren Hacıoğlu, dijital platformlarda üretilen işlerin ise çok daha normal ve insani çalışma şartlarında gerçekleştirilebildiğini ifade etti. Çalışma koşullarının ücret kadar önemli olduğunu vurgulayan oyuncu, "İnsani koşullarda çalışacaksak yarım kaşeye çalışmaya hazırım" sözleriyle dikkat çekti.

"DİZİLERDE İNANMADIĞIM HALDE OYNADIM" SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

İsmail Hacıoğlu'nun dizilerdeki oyunculuk deneyimine ilişkin sözleri de sosyal medyada dikkat çekti. Oyuncunun "Dizilerde inanmadığım halde oynadım" ifadesi, tercih ettiği projeler ve çalışma hayatına ilişkin değerlendirmelerini yeniden gündeme taşıdı.

DİJİTAL PROJELERDE ÇALIŞMA KOŞULLARI DAHA İNSANİ

Televizyon dizilerinin uzun süreleri ve yoğun çekim takvimleri, oyuncuların yanı sıra kamera arkasında görev yapan teknik ekibin de çalışma düzenini etkiliyor. İsmail Hacıoğlu, dijital platformlar için hazırlanan projelerde ise çalışma şartlarının çok daha normal ve insani olabildiğine dikkat çekti.

Bir yapımın ortaya çıkması için oyunculardan teknik ekibe kadar herkesin büyük emek verdiğini vurgulayan Hacıoğlu'nun değerlendirmeleri, sektörde çalışma saatlerinin ve dizi sürelerinin yeniden tartışılmasına neden oldu. Oyuncunun sözleri, yapım süreçlerinde emeğin karşılığının yanı sıra çalışanların koşullarının da gözetilmesi gerektiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI SOSYAL MEDYADA KONUŞULDU

Oyuncunun ücret ve çalışma koşullarına ilişkin açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Özellikle "yarım kaşe" sözleri, televizyon sektöründeki ücretler ve set koşulları üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.