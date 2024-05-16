İstanbul Boğazı'nda Sezen Aksu sürprizi! Tesadüfün böylesi

16 May 2024 09:07 - Güncelleme : 16 May 2024 09:07

Unutulmaz şarkıcı Sezen Aksu, 2016 yılında sahneleri bırakmış ve bir daha sahne almayacağını duyurmuştu. Hala her yerde Sezen Aksu şarkıları çalarken, 'Tesadüfün böylesi' denilen bir olay yaşandı.

ŞANSIN BÖYLESİ

İstanbul Boğazı'nda çıktığı turda son ses Sezen Aksu'nun "Seni Yerler" şarkısını dinleyen adam, yalısının balkonundan boğazı seyreden Sezen Aksu'nun ta kendisiyle karşılaştı. Bir hayli şaşıran adam, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.