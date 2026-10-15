İstanbul’u geride bırakmıştı! Aslıhan Gürbüz’ün Ayvalık’taki zeytin hasadı mutluluğu

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Rol aldığı yapımlarla tanınan Aslıhan Gürbüz, şehir hayatından uzaklaşıp kendine yeni bir yaşam kuran ünlüler arasında yer alıyor. Bir süredir Ayvalık’ta yaşayan oyuncu, doğayla iç içe günlerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Bu kez zeytin hasadı için bahçeye giren Gürbüz, ağaçlardan topladığı zeytinlerle gündeme geldi. Hasat sevincini sosyal medya hesabından paylaşan oyuncunun sözleri de takipçilerinin ilgisini çekti.
İstanbul’un yoğun temposunu geride bırakarak Ayvalık’ta doğayla iç içe bir yaşam kuran Aslıhan Gürbüz, bu kez zeytin hasadıyla gündeme geldi. 2023 yılında Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü’ne yerleşen oyuncu, bahçesindeki zeytin ağaçlarıyla ilgilenmeyi sürdürüyor.
Zeytin hasadı için bahçeye giren Gürbüz, dallardaki zeytinleri toplamak için ağaca tırmandı. Zeytinleri kendi elleriyle toplayan oyuncu, hasat sırasında çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Doğayla iç içe geçen bu anlarıyla dikkat çeken Gürbüz, paylaşımına "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu düştü.
Oyuncunun bu sözleri, bu yılki hasattan duyduğu memnuniyeti ortaya koydu. Ekranlardan uzakta geçirdiği zamanlarda doğayla ilgilenmeye devam eden Gürbüz, Ayvalık’taki yaşamından kesitleri de zaman zaman takipçilerine gösteriyor. Zeytin ağaçlarının arasında geçirdiği hasat günleri, oyuncunun şehir hayatından uzakta kurduğu yaşamın yeni bir parçası olarak öne çıktı.
Oyuncu Aslıhan Gürbüz, İstanbul’un kalabalığından uzaklaşarak Ayvalık’ta kendine yeni bir yaşam kuran ünlüler arasında yer alıyor. Şehir hayatını geride bırakan Gürbüz, doğayla iç içe bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. Balıkesir’in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü’ne yerleşen oyuncu, burada doğayla ilgileniyor ve günlük yaşamından kesitleri zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor.
İstanbul’un yoğun temposundan uzak bir hayatı tercih eden Aslıhan Gürbüz, bu yönüyle şehirden ayrılarak daha sakin bir yaşam kuran ünlü isimleri de akıllara getiriyor. Oyuncunun Ayvalık’taki zeytin hasadından yaptığı son paylaşım da yeni yaşamından bir kesit sunarken, doğayla iç içe hayatına duyduğu ilgiyi bir kez daha gözler önüne seriyor.
Ayvalık’taki yaşamından paylaşımlarla gündeme gelen Aslıhan Gürbüz, zeytin hasadıyla da takipçilerinin ilgisini çekti. Oyuncunun doğayla iç içe geçen günleri, şehir hayatından uzakta kurduğu yeni yaşamı bir kez daha gözler önüne serdi.