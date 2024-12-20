John Lennon'un oğlu Julian Lennon kansere yakalandı

20 Aralık 2024 16:21 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 16:22

The Beatles’ın solisti John Lennon’un oğlu Julian Lennon, kansere yakalandığını açıkladı. 7 saatlik ameliyata alınan Julian Lennon, biyopsi sonuçlarını beklediğini duyurdu.

İngiliz müzik grubu The Beatles’in solisti John Lennon 61 yaşındaki oğlu Julian Lennon, cilt kanserine yakalandığını açıkladı. Doktorların hızlı müdahalesi sayesinde hayatta olduğunu belirten Lennon, 7 saat süren ameliyat sonrası otopsi sonuçlarını beklediğini belirtti.

KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURDU

Annesi Cynthia Lennon’u 2015 yılında kaybeden Julian lennon, babası John Lennon’u ise 1980 yılında kaybetti. Kansere yakalandığını duyuran Julian Lennon, 7 saat süren ameliyatının da başarılı geçtiğini belirtti.

Julian Lennon "Ameliyat başarılı geçti, ancak biyopsinin sonuçlarını henüz almadık. Elbette iyi bir haber, şimdiye kadar aldığım en iyi Noel hediyesi olurdu. Umutluyum ama sadece şunu söylemek istiyorum, bu aynı zamanda herkese zamanında bir hatırlatma, lütfen doktorunuza danışın" diyerek son sağlık durumunu paylaştı.