Justin Timberlake konserini kana bulayacaklardı! Felaketin eşiğinden dönüldü

İstanbul’daki Justin Timberlake konseri öncesi yoğun güvenlik önlemleri sosyal medyada gündeme oturdu. Müzikseverlerin akın ettiği dev konserde 1000 çevik kuvvet polisi sevk edilirken, binlerce sivil polis ve çok sayıda Terörle Mücadele ekipleri de alanda görev yaptı. Bu geniş güvenlik önlemlerinin altından ise bir terör saldırısı ihtimali olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti büyük bir başarıya imza attı.

FELAKET SESSİZCE ÖNLENDİ

Bazı izleyiciler kapıdaki yoğunluğu ve beklemeyi tepkiyle karşılarken, perde arkasında İstanbul’un büyük bir tehdidin eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti’nin başarılı operasyonu sayesinde olası bir terör saldırısı önlendi.

Gecenin sonunda binlerce kişi güven içinde eğlenip evlerine dönerken, emniyetin görünmeyen başarısı büyük bir felaketi sessizce önlemiş oldu.

Yetkililer, bu tür üst düzey etkinliklerde güvenlik önlemlerinin bir zorunluluk olduğunu vurgularken, vatandaşların sabırlı ve anlayışlı davranmasının hem kendi güvenlikleri hem de toplum huzuru için önemli olduğunu belirtti.