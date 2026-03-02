Kaan Tangöze’nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” ve “fuhuş” soruşturmasında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Soruşturma kapsamında birçok isimle birlikte gözaltına alınan Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Tangöze ünlülere yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı.