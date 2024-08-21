Kadir Ezildi yıllar sonra babası hakkında konuştu! Sinirden ağlamamak için kendini zor tuttu

21 Ağustos 2024 11:42 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:52

Temizlik programlarıyla adından söz ettiren Kadir Ezildi, yeni sezonda En Hamarat Benim programıyla ekranlara geri döndü. Programın fragmanında ilk kez babası Mehmet Ezildi hakkında konuşan Kadir Ezildi, babasını affetmediğini ve bir daha gündeme gelmek için kendisini kullanmamasını söyledi.

KADİR EZİLDİ BABASINA ATEŞ PÜSKÜRDÜ

"Kadir, baban ortaya çıktı, ne diyeceksin?" sorusuna "Bu durumdan hoşlanmadım, gereksizdi ve adını bile anmak istemiyorum. O, benim için artık ölüdür" cevabını veren Kadir Ezildi, "Bu adam sizi terk etmedi mi?" sorusuna Kadir Ezildi, "Evet giderken de beni öldü bilin, dedi. O gün 300 lira nafaka benden esirgendi ama bugün ben 500.000 lira para harcayabildim Allah'ıma şükür. Hepsini de kendim çalışarak harcadım ben açım diye kimsenin kapısına gitmedim; ben hasta altı temizledim, ben koli taşıdım yoklukta benimle olmayan varlıkta da beni aramasın istemiyorum" diyerek babasını affetmediğini belirtti.

MEHMET EZİLDİ'NİN AÇIKLAMASI GÜNDEM OLDU

Eleştirilere daha fazla dayanamayan Mehmet Ezildi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: 'Şu ana kadar sessiz kalıp cevap vermeyişimin nedeni oğlum Kadir Ezildi'ye zarar vermemektir. Ayrıca hakkımda bilgi sahibi olmayıp, hakaret içerikli mesaj atan ve yorum yapanlarla ilgili yasal işlemler başlatılmıştır.' ifadelerini kullandı.