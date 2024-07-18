Kadir Ezildi'nin nişanında rahmetli anneannesi detayı! O fotoğraf gözyaşlarına boğdu

18 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:33

En hamarat Benim programıyla tanınan Kadir Ezildi, dün akşam gerçekleşen törenle Gamze Türkmen ile sözlendi. Tören için Erzurum'a giden Kadir Ezildi bu özel gününden anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. Kadir Ezildi'nin ceketinin içindeki detayı görenler ise duygulandı.

KADİR EZİLDİ ANNEANNESİNİ UNUTMADI

Kadir Ezildi beyaz bir takım elbise giyerken sözlüsü Gamze Türkmen'de beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Sosyal medya hesabından paylaşılan karelerde Kadir Ezildi'nin kendisini büyüten ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden anneannesini ceketinin cebinde taşıdı. Ceketini cebine anneannesinin fotoğrafını koyan Kadir Ezildi, photoshop ile anneannesinin söz anında yanına ekleyen kareyi de paylaşmayı ihmal etmedi.