Kadir Ezildi'nin nişanında rahmetli anneannesi detayı! O fotoğraf gözyaşlarına boğdu
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
18 Temmuz 2024 09:33 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 09:33
Ünlü sunucu Kadir Ezildi ile Gamze Türkmen evlilik yolunda ilk adımı attı ve sözlendi. Söz için Gamze Türkmen ve ailesinin yaşadığı Erzurum'a giden Kadir Ezildi'yi mutlu gününde komşuları da yalnız bırakmadı. Kadir Ezildi'nin beyaz takımının içindeki fotoğraf ise gözyaşlarına boğdu.
En hamarat Benim programıyla tanınan Kadir Ezildi, dün akşam gerçekleşen törenle Gamze Türkmen ile sözlendi. Tören için Erzurum'a giden Kadir Ezildi bu özel gününden anları sosyal medya üzerinden takipçileri ile paylaştı. Kadir Ezildi'nin ceketinin içindeki detayı görenler ise duygulandı.
KADİR EZİLDİ ANNEANNESİNİ UNUTMADI
Kadir Ezildi beyaz bir takım elbise giyerken sözlüsü Gamze Türkmen'de beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Sosyal medya hesabından paylaşılan karelerde Kadir Ezildi'nin kendisini büyüten ve geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden anneannesini ceketinin cebinde taşıdı. Ceketini cebine anneannesinin fotoğrafını koyan Kadir Ezildi, photoshop ile anneannesinin söz anında yanına ekleyen kareyi de paylaşmayı ihmal etmedi.
Kaynak: tgrthaber.com