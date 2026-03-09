Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti! Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi

Magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti. Bir süredir eşi Gamze Türkmen’in hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Kadir Ezildi’nin pastasındaki detay tüm gerçekleri ele verdi. Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 07:24
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 08:22

Sosyal medya fenomeni ve başarılı sunucu Kadir Ezildi’nin eşi ’in uzun bir süredir hamile olduğu iddia ediliyordu. Kadir Ezildi, eşinin hamilelik iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Magazin dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan ünlü fenomenin pastasındaki bebek detayı dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir eşi Gamze Türkmen’in hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Kadir Ezildi’nin pastasındaki detay tüm gerçekleri ele verdi. Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi. Zaman zaman eşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Kadir Ezildi, son günlerde Gamze Türkmen’in hamile olup olmadığı iddialarıyla gündeme geliyor. Peki, Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Ezildi hamile mi? İşte tüm gerçekleri gün yüzüne çıkaran pasta detayı…

KADİR EZİLDİ’NİN PASTASINDAKİ BEBEK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

Kadir Ezildi, uzun bir süredir eşi Gamze Türkmen’in hamilelik iddialarıyla magazin gündeminde yerini alıyor. Özellikle sunuculuğunu yaptığı yarışma programları ve sosyal medyadaki aktif kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ezildi, magazin dünyasının sevilen isimleri arasında bulunuyor. Mutlu evliliği ve eğlenceli kişiliğiyle adından söz ettiren Ezildi, şimdilerde baba olacağı haberleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti! Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi

En Hamarat Benim ve Temizlik Avcıları gibi yarışma programlarıyla popülerliğini artıran , sunuculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor. Ünlü sunucu ve sosyal medya fenomeni Ezildi, 5 Mayıs 2025 tarihinde nişanlısı Gamze Türkmen ile dünyaevine girmişti.

Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti! Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi

Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğün törenine imza atan Kadir Ezildi, şimdilerde mutlu beraberliğini tüm hızıyla devam ettiriyor. Ünlü sunucu, eşi Gamze Türkmen ile birlikteliğini duyurduğu günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gerek evliliği gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan Ezildi, bu kez doğum günü pastasındaki detayla gündeme bomba gibi oturdu.

Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti! Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi

Başarılı sunuculuğunun yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Kadir Ezildi, geçtiğimiz yaz boyunca yaptığı düğünler, kınalar, nişanlar ve özel gün davetleriyle gündemden düşmemişti. Her yaptığı paylaşım olay olan ünlü fenomen, magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor.

Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti! Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi

Zaman zaman farklı iddialarla adını duyuran Kadir Ezildi, son zamanlarda eşi Gamze Ezildi’nin hamile olduğu haberleriyle büyük ses getirmişti. Bir dönem özellikle boşanma dedikodularıyla gündemden düşmeyen Ezildi, şimdilerde eşinin hamile olduğu iddialarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay yine eşinin hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen ünlü fenomen, çıkan haberleri esprili bir dille yalanlamıştı.

Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti! Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi

Sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip edilen Kadir Ezildi’nin eşinin hamile olup olmadığı ise takipçileri tarafından merakla araştırılıyordu. Ünlü fenomenin kendisine yapılan doğum günü sürprizindeki bebek detayı, eşinin yeniden hamilelik iddialarını gündeme getirdi. Ezildi’nin doğum günü pastasındaki bebek detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti! Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi

KADİR EZİLDİ’NİN GAMZE TÜRKMEN'İN HAMİLELİK İDDİALARI GÜÇLENDİ!

Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarına sosyal medya geniş yankı uyandırmıştı. Ünlü fenomenin eşinin hamile olup olmadığı ise takipçileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyordu. Ünlü sunucu ve fenomen geçtiğimiz akşam aile dostlarıyla iftarda buluştu.

Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti! Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi

Dostları ve aile üyeleriyle iftar sofrasında buluşan Kadir Ezildi, daha sonra sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaştı. Dostlarının kendisine hazırladığı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü fenomen, pastadaki mumları eşi Gamze Türkmen ile söndürdü. Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti! Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi

Son zamanlarda eşi Gamze Türkmen’in hamilelik iddialarıyla gündemde yer alan Kadir Ezildi’nin doğum günü pastasında kendisi, eşi ve gelecekteki çocuklarının figürü yer aldı. Ünlü fenomen o anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ezildi’nin kutlamada yer alan dostlarından birinin pastadaki bebeği gösterip “Allah’ım tez vakitte” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı Gamze Türkmen’in hamilelik iddialarını güçlendirse de ikiliden henüz bebek beklediklerine dair resmi bir açıklama gelmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kadir Ezildi'nin eşi Gamze Türkmen'in düğünde çıkan videosu "Hamile" iddialarını güçlendirdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti! Ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı
ETİKETLER
#kadir ezildi
#gamze türkmen
#Hamilelik Iddiaları
#Doğum Günü Pastası
#Bebek Detayı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.