Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti! Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi

Sosyal medya fenomeni ve başarılı sunucu Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen’in uzun bir süredir hamile olduğu iddia ediliyordu. Kadir Ezildi, eşinin hamilelik iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi oturmuştu. Magazin dünyasının sevilen isimleri arasında yer alan ünlü fenomenin pastasındaki bebek detayı dikkatlerden kaçmadı. Bir süredir eşi Gamze Türkmen’in hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Kadir Ezildi’nin pastasındaki detay tüm gerçekleri ele verdi. Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi. Zaman zaman eşiyle yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Kadir Ezildi, son günlerde Gamze Türkmen’in hamile olup olmadığı iddialarıyla gündeme geliyor. Peki, Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Ezildi hamile mi? İşte tüm gerçekleri gün yüzüne çıkaran pasta detayı…

KADİR EZİLDİ’NİN PASTASINDAKİ BEBEK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ!

Kadir Ezildi, uzun bir süredir eşi Gamze Türkmen’in hamilelik iddialarıyla magazin gündeminde yerini alıyor. Özellikle sunuculuğunu yaptığı yarışma programları ve sosyal medyadaki aktif kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Ezildi, magazin dünyasının sevilen isimleri arasında bulunuyor. Mutlu evliliği ve eğlenceli kişiliğiyle adından söz ettiren Ezildi, şimdilerde baba olacağı haberleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

En Hamarat Benim ve Temizlik Avcıları gibi yarışma programlarıyla popülerliğini artıran Kadir Ezildi, sunuculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor. Ünlü sunucu ve sosyal medya fenomeni Ezildi, 5 Mayıs 2025 tarihinde nişanlısı Gamze Türkmen ile dünyaevine girmişti.

Geçtiğimiz yaz görkemli bir düğün törenine imza atan Kadir Ezildi, şimdilerde mutlu beraberliğini tüm hızıyla devam ettiriyor. Ünlü sunucu, eşi Gamze Türkmen ile birlikteliğini duyurduğu günden bu yana dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gerek evliliği gerekse sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan Ezildi, bu kez doğum günü pastasındaki detayla gündeme bomba gibi oturdu.

Başarılı sunuculuğunun yanı sıra özel hayatı ve paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Kadir Ezildi, geçtiğimiz yaz boyunca yaptığı düğünler, kınalar, nişanlar ve özel gün davetleriyle gündemden düşmemişti. Her yaptığı paylaşım olay olan ünlü fenomen, magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor.

Zaman zaman farklı iddialarla adını duyuran Kadir Ezildi, son zamanlarda eşi Gamze Ezildi’nin hamile olduğu haberleriyle büyük ses getirmişti. Bir dönem özellikle boşanma dedikodularıyla gündemden düşmeyen Ezildi, şimdilerde eşinin hamile olduğu iddialarıyla dikkat çekiyor. Geçtiğimiz ay yine eşinin hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen ünlü fenomen, çıkan haberleri esprili bir dille yalanlamıştı.

Sosyal medyada büyük bir ilgiyle takip edilen Kadir Ezildi’nin eşinin hamile olup olmadığı ise takipçileri tarafından merakla araştırılıyordu. Ünlü fenomenin kendisine yapılan doğum günü sürprizindeki bebek detayı, eşinin yeniden hamilelik iddialarını gündeme getirdi. Ezildi’nin doğum günü pastasındaki bebek detayı takipçilerinin gözünden kaçmadı.

KADİR EZİLDİ’NİN GAMZE TÜRKMEN'İN HAMİLELİK İDDİALARI GÜÇLENDİ!

Kadir Ezildi’nin eşi Gamze Türkmen hakkında ortaya atılan hamilelik iddialarına sosyal medya geniş yankı uyandırmıştı. Ünlü fenomenin eşinin hamile olup olmadığı ise takipçileri tarafından büyük bir merakla araştırılıyordu. Ünlü sunucu ve fenomen geçtiğimiz akşam aile dostlarıyla iftarda buluştu.

Dostları ve aile üyeleriyle iftar sofrasında buluşan Kadir Ezildi, daha sonra sürpriz doğum günü kutlamasıyla karşılaştı. Dostlarının kendisine hazırladığı sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü fenomen, pastadaki mumları eşi Gamze Türkmen ile söndürdü. Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

Son zamanlarda eşi Gamze Türkmen’in hamilelik iddialarıyla gündemde yer alan Kadir Ezildi’nin doğum günü pastasında kendisi, eşi ve gelecekteki çocuklarının figürü yer aldı. Ünlü fenomen o anları Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Ezildi’nin kutlamada yer alan dostlarından birinin pastadaki bebeği gösterip “Allah’ım tez vakitte” demesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı Gamze Türkmen’in hamilelik iddialarını güçlendirse de ikiliden henüz bebek beklediklerine dair resmi bir açıklama gelmedi.