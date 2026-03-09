Menü Kapat
 Selime Albayrak

Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti! Ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı

Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi ile tanınan ve son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği sosyal medya fenomeni Celal Karatüre’nin, katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti. Ünlü fenomen hakkında ortaya atılan iddiaların gerçek olup olmadığı ortaya çıktı. İşte detaylar…

Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti! Ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.03.2026
08:18
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
08:18

Son zamanlarda özellikle sosyal medyada viral olan ve YouTube listelerini alt üst eden Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisiyle adından söz ettiren Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti. Muhteşem sesi ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı. Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi ile tanınan ve son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği Celal Karatüre, hakkında ortaya atılan iddiaların gerçek olup olmadığı açıklandı.

CELAL KARATÜRE’NİN KATILDIĞI PROGRAMLARDAN YÜKSEK ÜCRETLER İSTEDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ!

Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi ile tanınan ve son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği sosyal medya fenomeni Celal Karatüre, şimdilerde seslendirdiği ilahiler ve başarılı sesiyle adından söz ettiriyor. Kısa sürede özellikle sosyal medyada büyük ilgi gören Karatüre, yapmış olduğu reklamlarla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti! Ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı

Söylediği ilahilerle kısa sürede Türkiye gündemine oturan ve büyük bir ilgiyle takip edilen Celal Karatüre, özellikle seslendirdiği ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisiyle dikkatleri çekmişti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla söylediği ilahileri milyonlarca kişiye yayan Karatüre’nin yardım amaçlı bir iftar yemeğine davet edildiği, bu davetten ise yüksek ücretler istediği iddia edilmişti.

Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti! Ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı

Bir süredir sosyal medyada ön plana çıkan Celal Karatüre, hem sesi hem de mütevazı kişiliğiyle gönüllerde taht kurmayı başardı. İlahiler söyleyerek birçok farklı markanın reklam yüzü de olan Karatüre, geçtiğimiz günlerde iftar davetlerinden para istediği haberleriyle gündeme gelmişti.

Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti! Ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı

‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisiyle adını duyuran Celal Karatüre’nin, Ramazan’da davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300 bin TL istediği, tanıtım amaçlı programlardan ise 500 bin TL talep ettiği iddia edilmişti. Ünlü fenomen hakkındaki iddialar kısa sürede sosyal medyada hızla yayılmıştı.

Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti! Ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı

CELAL KARATÜRE HAKKINDA ORTAYA ATILAN İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI!

Celal Karatüre’nin sosyal medya hesabında sıklıkla seslendirdiği ‘Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah’ ilahisi kısa süre önce resmi platformlara taşınmıştı. Son zamanlarda sosyal medyada viral olan Karatüre, geçtiğimiz günlerde herkesi şaşkına çeviren bir iddiayla gündeme gelmişti.

Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti! Ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı

Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah ilahisi ile tanınan ve son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği sosyal medya fenomeni Celal Karatüre’nin, katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti. Ünlü fenomen hakkında ortaya atılan iddiaların gerçek olup olmadığı ortaya çıktı.

Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti! Ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı

X platformunda ‘Sabri Amca’ adlı bir sosyal medya kullanıcısı, Celal Karatüre ile görüştüğünü belirterek, ünlü fenomen hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı. ‘Sabri Amca’ adlı kullanıcı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti! Ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı

“Şimdi Celal kardeşimle görüştüm… Öyle bir organizasyonlara katılmıyormuş zaten… Ramazan’da davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300 bin TL istedi, tanıtım amaçlı programlardan 500 bin TL talep etti yalan...”

Özellikle sosyal medyada Kabe’de Hacılar Hu Der Allah ilahisi ile tanınan ve son zamanların büyük bir ilgiyle takip ettiği sosyal medya fenomeni Celal Karatüre hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu öğrenildi.

