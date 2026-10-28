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Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:11

Kadir Ezildi’nin yatak odasında paylaştığı fotoğraf dikkat çekti! Aynadaki ayrıntı

Ünlü televizyoncu Kadir Ezildi, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Temizlik konusundaki titizliği ve kendine özgü tavırlarıyla geniş bir izleyici kitlesi elde eden Kadir Ezildi, bu kez de yatak odasından paylaştığı fotoğrafla gündeme geldi. Ünlü ismin paylaşımında aynada görülen ayrıntı, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Kadir Ezildi’nin yatak odasında paylaştığı fotoğraf dikkat çekti! Aynadaki ayrıntı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 12:11

programıyla adını daha geniş kitlelerce duyuran , samimi açıklamalarıyla ve temizliğe olan ilgisi nedeniyle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Ayrıca paylaşımlarıyla da yakından takip edilen Kadir Ezildi, yatak odasından paylaştığı bir fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Ancak aynadaki bir detay adeta gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

KADİR EZİLDİ’NİN YATAK ODASINDA PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAF DİKKAT ÇEKTİ!

Ev düzeni ve temizlik konusunda oldukça dikkat çeken isimlerden biri haline gelen Kadir Ezildi, kendine özgün tavırlarıyla yoğun bir şekilde takip edilen isimler arasında yerini alıyor. Kadir Ezildi’nin özel yaşamından kesitler sunduğu paylaşımlar, hayranları tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

Kadir Ezildi’nin yatak odasında paylaştığı fotoğraf dikkat çekti! Aynadaki ayrıntı

Ekranlarda sergilediği enerjik tavırlarıyla günlük yaşamında da dikkatleri her zaman üzerine çeken Ezildi, zaman zaman sosyal medyadan yaptığı paylaşımla adından söz ettiriyor. Yatak odasında çekilen bir fotoğraf bu paylaşımlar arasında yerini aldı.

Kadir Ezildi’nin yatak odasında paylaştığı fotoğraf dikkat çekti! Aynadaki ayrıntı

Ünlü ismin yatak odasından çektiği fotoğraf, özellikle evin içindeki detaylara dikkat eden kullanıcılar tarafından merak uyandıran anlar oluyor. Fotoğrafta yer alan ayna ise bu kez dikkat çekerek gündemine bomba gibi düştü. Kadir Ezildi’nin paylaşımı kısa süre de sosyal medyanın en çok konuştuğu konular arasında yerini aldı.

Kadir Ezildi’nin yatak odasında paylaştığı fotoğraf dikkat çekti! Aynadaki ayrıntı

AYNADAKİ AYRINTI

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından aynadaki ayrıntı oldukça çok konuşuldu. Temizlik, titizlik ve düzen konusunda oldukça detaycı olan Kadir Ezildi’nin yatak odasından paylaştığı fotoğraf günün en dikkat çeken olayları arasında yer alırken Ezildi’nin yatak odası aynasına koyduğu resimler şaşkınlık oluşturdu.

Kadir Ezildi’nin yatak odasında paylaştığı fotoğraf dikkat çekti! Aynadaki ayrıntı

Eşi ile zaman zaman magazin gündeminde yer alan Kadir Ezildi, yatak odasındaki aynasına eşi ile olan fotoğrafını koyması tatlı bulunurken resmin üstündeki kaş fotoğrafı dikkat çekti.

Kadir Ezildi’nin yatak odasında paylaştığı fotoğraf dikkat çekti! Aynadaki ayrıntı

Kendisinin kirpiklerine oldukça ilgisi olduğu belirtilen Kadir Ezildi’nin eşiyle olan fotoğrafının hemen yanında yer alan kirpik fotoğrafı kısa süre de gündemde yer aldı. Öyle ki fotoğrafı görenler konu hakkında fikirlerini iletirken dikkat çeken sözlerle gündeme geldiler.

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#En Hamarat Benim
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