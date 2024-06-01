Kadir İnanır’a doktorundan yasak geldi! Geçtiğimiz gün hastaneye kaldırılmıştı

01 Haziran 2024 15:50 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 15:54

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez hastaneye kaldırılan Yeşilçam’ı usta oyuncusu Kadir İnanır’ın verilen egzersizi yapamayınca sinirlendiği ve tansiyonun yükseldiği belirtildi. Bu durum sonrası doktorunun ‘Öfkelenmek yasak’ dediği aktarıldı.

KADİR İNANIR'A DOKTORUNDAN KESİN TALİMAT GELDİ

Habertürk’ün haberine göre; Tansiyonu yükselip hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın tedavisi sonrası doktorunun uyarıda bulunduğu ve tansiyonunu yükseltecek her şeyden kaçınması gerektiği belirtildi. Birkaç gün hastanede kalacak İnanır'ın fizik tedavisine devam edilecek.