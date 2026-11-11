Ünlü sanatçıların vasiyetleri ve miraslarıyla ilgili tartışmalar magazin gündemindeki yerini koruyor. Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili konuşulanların ardından bu kez şarkıcı Coşkun Sabah'a kendi vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığı soruldu. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülenen Sabah, verdiği yanıtla dikkat çekti. Uzun yıllar daha yaşamayı umduğunu belirten sanatçı, çocukları arasında miras nedeniyle sorun yaşanmayacağını da dile getirdi.

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HABERİN ÖZETİ Kadir İnanır'ın ardından Coşkun Sabah da vasiyet konusuna değindi! Miras sorusuna verdiği yanıt şaşırttı Şarkıcı Coşkun Sabah, magazin gündemindeki vasiyet ve miras tartışmaları üzerine yaptığı açıklamada henüz bir vasiyet hazırlamadığını ve çocukları arasında miras sorunu yaşanmayacağını belirtti. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülenen 74 yaşındaki sanatçı, "Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok" diyerek henüz vasiyet hazırlığı düşünmediğini ifade etti. Sanatçıların çocukları arasındaki miras kavgaları hatırlatıldığında Sabah, "Yok yok bizde olmaz" diyerek kendi ailesinde böyle bir durumun yaşanmayacağını söyledi. Vasiyet konusunun ünlü isimlere sorulması, Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirasına ve vasiyetine ilişkin çıkan tartışmalarla yeniden gündeme geldi.

COŞKUN SABAH VASİYETİNİ HAZIRLADI MI?

İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Coşkun Sabah, basın mensuplarının vasiyetine ilişkin sorularını yanıtladı. Son dönemde sanat dünyasında gündeme gelen vasiyet tartışmaları hatırlatılan sanatçı, henüz böyle bir hazırlık yapmayı düşünmediğini söyledi.

Sabah, kendisine yöneltilen “Vasiyetiniz hazır mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok. Kaza bela olmasa yaşayacağız.”

COŞKUN SABAH'TAN MİRAS KAVGASI AÇIKLAMASI

Coşkun Sabah'a röportaj sırasında sanatçıların çocukları arasında miras nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar da soruldu. Muhabirlerin, “Çocuklar arasında genelde böyle bir problem oluyor” sözleri üzerine Sabah, kendi ailesinde böyle bir durumun yaşanmayacağını belirtti.

Ünlü sanatçı, konuya ilişkin kısa ve net bir yanıt vererek “Yok yok bizde olmaz” ifadelerini kullandı. Sabah'ın bu sözleri, çocukları arasında miras anlaşmazlığı beklemediğini ortaya koydu.

KADİR İNANIR'IN VASİYETİ NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti ve mirasına ilişkin tartışmalar magazin gündeminde geniş yer buldu. Sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağına ilişkin konuşulanlar, vasiyet konusunun diğer ünlü isimlere de sorulmasına neden oldu. İnanır'ın yakın dostlarından Coşkun Sabah da bu tartışmaların ardından kendi vasiyetine ilişkin açıklama yapan isimler arasında yer aldı.

Coşkun Sabah'ın vasiyet ve miras konusundaki açıklamaları, sanat dünyasında devam eden tartışmalara yeni bir başlık ekledi. Vasiyet hazırlamak için henüz erken olduğunu belirten 74 yaşındaki sanatçının çocuklarıyla ilgili sözleri de dikkat çekti. Sabah'ın açıklamaları, ünlü isimlerin miras ve vasiyet konusundaki yaklaşımlarını yeniden gündeme taşıdı.