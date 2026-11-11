Kadir İnanır'ın ardından Coşkun Sabah da vasiyet konusuna değindi! Miras sorusuna verdiği yanıt şaşırttı

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İstanbul
Ünlü sanatçıların vasiyetleri ve miraslarıyla ilgili tartışmalar magazin gündemindeki yerini koruyor. Kadir İnanır'ın vasiyetiyle ilgili konuşulanların ardından bu kez şarkıcı Coşkun Sabah'a kendi vasiyetini hazırlayıp hazırlamadığı soruldu. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülenen Sabah, verdiği yanıtla dikkat çekti. Uzun yıllar daha yaşamayı umduğunu belirten sanatçı, çocukları arasında miras nedeniyle sorun yaşanmayacağını da dile getirdi.
İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Coşkun Sabah, basın mensuplarının vasiyetine ilişkin sorularını yanıtladı. Son dönemde sanat dünyasında gündeme gelen vasiyet tartışmaları hatırlatılan sanatçı, henüz böyle bir hazırlık yapmayı düşünmediğini söyledi.
Sabah, kendisine yöneltilen “Vasiyetiniz hazır mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok. Kaza bela olmasa yaşayacağız.”
Coşkun Sabah'a röportaj sırasında sanatçıların çocukları arasında miras nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar da soruldu. Muhabirlerin, “Çocuklar arasında genelde böyle bir problem oluyor” sözleri üzerine Sabah, kendi ailesinde böyle bir durumun yaşanmayacağını belirtti.
Ünlü sanatçı, konuya ilişkin kısa ve net bir yanıt vererek “Yok yok bizde olmaz” ifadelerini kullandı. Sabah'ın bu sözleri, çocukları arasında miras anlaşmazlığı beklemediğini ortaya koydu.
Kadir İnanır'ın vefatının ardından vasiyeti ve mirasına ilişkin tartışmalar magazin gündeminde geniş yer buldu. Sanatçının mirasının nasıl paylaşılacağına ilişkin konuşulanlar, vasiyet konusunun diğer ünlü isimlere de sorulmasına neden oldu. İnanır'ın yakın dostlarından Coşkun Sabah da bu tartışmaların ardından kendi vasiyetine ilişkin açıklama yapan isimler arasında yer aldı.
Coşkun Sabah'ın vasiyet ve miras konusundaki açıklamaları, sanat dünyasında devam eden tartışmalara yeni bir başlık ekledi. Vasiyet hazırlamak için henüz erken olduğunu belirten 74 yaşındaki sanatçının çocuklarıyla ilgili sözleri de dikkat çekti. Sabah'ın açıklamaları, ünlü isimlerin miras ve vasiyet konusundaki yaklaşımlarını yeniden gündeme taşıdı.