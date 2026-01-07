Kan Çiçekleri dizisinin kamera arkası yayınlandı! Barış Baktaş'ın Yağmur Yüksel’e tavrı tepki topladı

Başrolünde Yağmur Yüksel, Barış Baktaş, Selinay Taşol ve Ekrem Aral Tuna'nın yer aldığı Kan Çiçekleri dizisi hafta içi her gün seyircisiyle buluştu. Final yapan dizinin kamera arkası görüntüleri ise sosyal medyayı salladı.

KAN ÇİÇEKLERİ DİZİSİNİN KAMERA ARKASI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Kan Çiçekleri dizisinin kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Video en çok Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in at çiftliğindeki sahnelerine yorum yağdı.

BARIŞ BAKTAŞ'IN YAĞMUR YÜKSEL'E "GEL BURAYA ARTİST"

At çiftliğindeki sahnede ise Barış Baktaş'ın Yağmur Yüksel'e olan sert tavrına tepki yağdı. Baktaş’ın “Gel buraya artist” sözleri hayranları kızdırdı.

Yağmur Yüksel dizinin final olmasının ardından partneri Barış Baktaş'ı takipten çıkmış ve birlikte olduğu tüm fotoğrafları da kaldırmıştı.