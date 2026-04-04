Almanya’da tedavi altında olan ve lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever için uygun donörün bulunduğu öğrenildi.

HABERİN ÖZETİ Kanserle mücadele eden Cansever'den sevindiren haber geldi Almanya'da lösemi tedavisi gören şarkıcı Cansever için uygun donör bulunduğu ve ilik nakli sürecinin tamamlanmasının beklendiği bildirildi. Şarkıcı Cansever, lösemi hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı. Cansever, Almanya'da tedavi altında bulunuyor. Cansever, ilik nakli kaldığını ve bunu da atlatacağını belirtmişti. Uygun donörün bulunduğu öğrenildi.

"Aldanma Çocuksu", "Kime Bu İnat", "Duman Oldum" gibi şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran arabesk müziğin ünlü ismi Cansever geçtiğimiz aylarda lösemi hastalığının yeniden nüksettiğini açıklamıştı.

Cansever yaptığı son paylaşımda şunları söylemişti: "Benim canlarım, her şey yolunda gidiyor. Tedavim, terapim. Allah'a şükür bir ilik nakli kaldı. Onu da atlatacağım dualarınızla"