Kanserle mücadele eden Semiramis Pekkan yaşadıklarını anlattı: Saç getirin bana

Rutin kontrolleri sırasında akciğer kanseri olduğunu öğrenen Semiramis Pekkan, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Semiramis Pekkan, "Yorgunluk mesela, 4-5 ay öncesine nazaran daha çabuk yoruluyorum" dedi.

SEMİRAMİS PEKKAN KANSER TEŞHİSİ SONRASI ÇOK ZOR GÜNLER GEÇİRDİĞİNİ PAYLAŞTI

Tedavi sürecinde zaman zaman kendisinin sarsıldığını itiraf eden Pekkan, "Ben de sallandım, ciddi sallanmalar geçirdim. Bu kadar her şeyi kabullenen, ‘tamam, bunlar da olacak’ diyen ben bir gecede ilk saçım döküldüğü zaman şok oldum. Panik halindeydim, ‘saç getirin bana’ dedim. Ne kadar bilgi sahibi olursan ol, şoklar yaşıyorsun. Yorgunluk mesela, 4-5 ay öncesine nazaran daha çabuk yoruluyorum. Bazen zorlayayım diyorum ama zorlayamıyorum. İnsanın hastalığın sürecine saygı duyması lazım" dedi.

Hastalığını ilk öğrendiğinde hastanenin kendisine psikolojik destek için bir doktor yönlendirdiğini belirten Pekkan, "Kendisiyle çok ahbaplık ettik, çok eğlendik. Kafamı bu mevzuda çok doğru yönlendirdiğim için ‘Semiramis Hanım sizin ihtiyacınız yok bana’ dedi. Tabii benim kolay oldu. Bir kere bende kabul etme hissi var. Ben bir şeyi kötü ve iyi geldiği zaman kabul ediyorum. Ve oradan yola çıkıyorum" ifadelerini kullandı.

Semiramis Pekkan, ablası Ajda Pekkan’dan çok destek gördüğünü dile getirerek, "Benim çok büyük bir ailem yok, tek ablam var. Tabii ki onu çok yanımda hissettim. Dostlarım çok iyi destek verdiler. Ama 3-4 kişi o kadar. Zaten o dönem daha fazlasını istemiyorsun. Çünkü etraf bazen çok yorucu olabiliyor. Öyle bir bakıyorlar ki hadiseye ‘ah bu gitti’ gibi ve onu gözünden bile anlıyorsun. Bana da oldu. Onlarla göz kontağına bile girmedim. Çünkü ben öyle hissetmiyorum" dedi.

SEMİRAMİS PEKKAN KAÇ YAŞINDA?

30 Eylül 1948 doğumlu Semiramis Pekkan, Ajda Pekkan'ın kardeşi olan sanatçı 1964 yılı yapımlı "Kara Memed" adlı, yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı filmiyle sinema kariyerine başlamıştır. Sanatçının Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketli toplam üç stüdyo albümü ve çok sayıda 45'liği bulunmaktadır.