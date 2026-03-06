Menü Kapat
Magazin
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kanye West ilk kez Türkiye'ye geliyor

Dünyaca ünlü rap yıldızı Kanye West uzun bir aranın ardından Avrupa turnesine hazırlanıyor. 11 yıl sonra yeniden Avrupa sahnelerine çıkacak Kanye West'in ilk durağı ise İstanbul olacak. Büyük konser için tarih ve mekan netleşti.

Kanye West ilk kez Türkiye'ye geliyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 16:20
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 16:20

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, uzun bir aranın ardından Avrupa turnesine çıkacak. Kanye West'in Avrupa turnesinin ilk durağı ise İstanbul olacak. Konser ise 30 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleşecek.

KANYE WEST TÜRKİYE'DE KONSER VERECEK

Kanye West'in İstanbul konseri için biletlerin ön kayıtları açılmış durumda. Ön kayıt işlemleri pazartesi gününe kadar devam edecek. Kayıt yaptıran kullanıcılar biletlere erişimde öncelik hakkı kazanacak.

Kanye West ilk kez Türkiye'ye geliyor

Sanatçı uzun bir aradan sonra yeniden Avrupa’da sahne alacak. Turun açılış konseri İstanbul’da gerçekleştirilecek. Konser 30 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak. Etkinliğe ev sahipliği yapacak. Organizasyon için kapılar öğleden sonra açılacak. Seyirciler saat 15.00 itibarıyla stadyuma giriş yapabilecek.

Kanye West ilk kez Türkiye'ye geliyor

KANYE WEST BÜYÜK PRODÜKSİYONLA 30 MAYIS TARİHİNDE İSTANBUL'DA

Konserin büyük bir prodüksiyonla gerçekleşmesi bekleniyor. Avrupa turnesinin ilk adımı olması nedeniyle İstanbul konserine ayrı bir önem veriliyor. Bilet almak isteyenler için ön kayıt süreci başlatılacak. Ön kayıt işlemleri 5 Mart akşamı saat 20.00’den sonra başlayacak. Ön kayıt dönemi 9 Mart saat 15.00’te sona erecek.

Kanye West ilk kez Türkiye'ye geliyor

KANYE WEST KAÇ YAŞINDA?

8 Haziran 1977 doğumlu Kanye West, hip-hop'ın en önde gelen isimlerinden biri olarak anılmaktadır. İlk stüdyo albümü The College Dropout (2004) büyük beğeni topladı ve ikinci albümü Late Registration (2005), ABD Billboard 200 listesinde bir numaraya ulaşan on bir albümünden ilki oldu

