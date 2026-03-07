Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Ezgi Sezer

Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

Kanye West Türkiye’de ilk kez sahne almak için hazırlanıyor. Grammy ödüllü ABD’li rap sanatçısı ve prodüktör Kanye West konseri için geri sayıma geçti. Peki Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?
Kanye West hayranları ünlü ismin İstanbul konseri hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Türkiye’de ilk kez konser verecek olan ünlü sanatçının Türkiye’ye bahar döneminde geleceği açıklandı. Peki Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West İstanbul konseri ne kadar?

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Kanye West’in İstanbul konseri 30 Mayıs 2026 tarihinde Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Konser ILS Vision ve TemaCC iş birliğiyle ’nda organize edilecek. “YE Live In Türkiye” adlı etkinlik, sadece bir konser olmanın ötesinde sahne performansı, ışık ve görsel efektlerle desteklenen kapsamlı bir şov olarak planlanıyor.

Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Hazırlıklar devam ederken, konser biletlerine dair bilgiler sızdırıldı. İddialara göre fiyatlar 6 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıkıyor. Organizasyon ise henüz resmi fiyat listesini paylaşmadı.

Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?


KANYE WEST İSTANBUL KONSERİ İÇİN KAYIT ŞART MI?

Konseri kaçırmak istemeyen müzikseverler için ön kayıt dönemi açıldı. Katılımcılar, etkinliğe özel hazırlanan web sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?


KANYE WEST KONSER PROGRAMI NASIL OLACAK?

Organizatörlerden alınan bilgilere göre program şöyle ilerleyecek:
Kapılar 15.00’da açılacak. Ön program ve DJ performansları akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.
Kanye West'in sahneye çıkması ise 21.00 olarak planlanıyor.

Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?


KANYE WEST KİMDİR?

Hip-hop dünyasının en etkili isimlerinden biri olarak ön plana çıkan Kanye West, 2000’li yılların başında yayımladığı The College Dropout albümüyle dikkatleri üzerine çekti.

Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

Kariyeri boyunca çok sayıda ödül kazanan Kanye West, Late Registration, Graduation ve Donda gibi albümleriyle müzik dünyasında iz bıraktı.

Kanye West İstanbul konseri ne zaman? Kanye West İstanbul konseri bilet fiyatları ne kadar?

Prodüktörlüğü, sahne performansları ve moda alanındaki çalışmalarıyla da gündemden düşmeyen sanatçı, dünya çapında milyonlarca hayran kitlesi elde etti.

