Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler

24 Eylül 2024 12:29 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:31

Birbirine adeta ikizi kadar benzeyen ünlülerin sayısı bir hayli fazla. Bu isimleri gördüğünüzde akraba veya kardeş zannedebilirsiniz. Birbirleriyle akraba bağı olmayan ancak ikizi kadar benzeyen isimleri sizler için derledik.

Birbirlerine o kadar benziyorlar ki bu sebeple gençlik hallerini bile oynadılar. Adeta birbirlerine ikizi kadar benzeyen isimleri belki de kardeş zannedebilirsiniz. İşte birbirine benzeyen ünlü isimler.. HANDE SORAL - ESRA BİLGİÇ ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ - ASLI BEKİROĞLU SELMA GÜNERİ - MÜJDE UZMAN ALPER KUL - SEBASTIAN BLOMBERG BERFU ÖNGÖREN - ESRA KIZILDOĞAN NEBAHAT ÇEHRE - EVRİM ALASYA GÜLŞEN BUBİKOĞLU - EBRU CÜNDÜBEYOĞLU MELİS BİRKAN - SEVİNÇ GÜRSEN SERTAP ERENER - ZEYNEP CASALINA BEREN SAAT - SOFIA RUDYEVA İlgili Haberler Konsere dakikalar kala Simge Sağın krize girdi! Apar topar hastaneye kaldırıldı Müge Anlı'da cinayet itirafı! "Annemin sevgilisi babamı öldürdü"