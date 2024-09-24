Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 12:29 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:31
Birbirine adeta ikizi kadar benzeyen ünlülerin sayısı bir hayli fazla. Bu isimleri gördüğünüzde akraba veya kardeş zannedebilirsiniz. Birbirleriyle akraba bağı olmayan ancak ikizi kadar benzeyen isimleri sizler için derledik.
Birbirlerine o kadar benziyorlar ki bu sebeple gençlik hallerini bile oynadılar. Adeta birbirlerine ikizi kadar benzeyen isimleri belki de kardeş zannedebilirsiniz. İşte birbirine benzeyen ünlü isimler..
HANDE SORAL - ESRA BİLGİÇ
ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ - ASLI BEKİROĞLU
SELMA GÜNERİ - MÜJDE UZMAN
ALPER KUL - SEBASTIAN BLOMBERG
BERFU ÖNGÖREN - ESRA KIZILDOĞAN
NEBAHAT ÇEHRE - EVRİM ALASYA
GÜLŞEN BUBİKOĞLU - EBRU CÜNDÜBEYOĞLU
MELİS BİRKAN - SEVİNÇ GÜRSEN
SERTAP ERENER - ZEYNEP CASALINA
BEREN SAAT - SOFIA RUDYEVA
Kaynak: tgrthaber.com