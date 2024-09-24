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Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 12:29 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 12:31
Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler

Birbirine adeta ikizi kadar benzeyen ünlülerin sayısı bir hayli fazla. Bu isimleri gördüğünüzde akraba veya kardeş zannedebilirsiniz. Birbirleriyle akraba bağı olmayan ancak ikizi kadar benzeyen isimleri sizler için derledik.

Birbirlerine o kadar benziyorlar ki bu sebeple gençlik hallerini bile oynadılar. Adeta birbirlerine ikizi kadar benzeyen isimleri belki de kardeş zannedebilirsiniz.  İşte birbirine benzeyen ünlü isimler..

HANDE SORAL - ESRA BİLGİÇ 

Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler - 1. Resim

ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ - ASLI BEKİROĞLU 

Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler - 2. Resim

SELMA GÜNERİ - MÜJDE UZMAN 

Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler - 3. Resim

ALPER KUL - SEBASTIAN BLOMBERG

Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler - 4. Resim

BERFU ÖNGÖREN - ESRA KIZILDOĞAN 

Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler - 5. Resim

NEBAHAT ÇEHRE - EVRİM ALASYA 

Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler - 6. Resim

GÜLŞEN BUBİKOĞLU - EBRU CÜNDÜBEYOĞLU 

Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler - 7. Resim

MELİS BİRKAN - SEVİNÇ GÜRSEN 

Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler - 8. Resim

SERTAP ERENER - ZEYNEP CASALINA 

Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler - 9. Resim

BEREN SAAT - SOFIA RUDYEVA 

Kardeş olsa bu kadar benzerler! İşte birbirine ikizi kadar benzeyen ünlü isimler - 10. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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