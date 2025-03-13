Özcan Deniz'e vergi şoku! Kardeşi Ercan Deniz'in sözleri ihbar sayıldı, maliye harekete geçti

Oyuncu Özcan Deniz, bir süre menajerliğini de yapan abisiyle tapu davaları yüzünden mahkemelik oldu. İddialara göre, sanatçı Özcan Deniz, Sarıyer'de bulunan üç taşınmazın tapusunu abisi Ercan Deniz'in üzerine tescil ettirmişti. Daha sonra bu mülkleri kendi adına kaydettirmek isteyen sanatçı, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak tapu iptali ve tescil davası açtı. Özcan Deniz hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı inceleme başlattı.

ABİSİNİN SÖZLERİ İHBAR SAYILDI ÖZCAN DENİZ'E VERGİ İNCELEMESİ

Ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Özcan Deniz hakkında, kardeşi Ercan Deniz'in aylık 2 milyon 250 bin TL kazandığını ifşa etmesinin ardından Vergi Denetim Kurulu inceleme başlattı. Ercan Deniz'in sözleri ihbar sayıldı Özcan Deniz hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı inceleme başlattı.

ÖZCAN DENİZ İFADE VERDİ

Hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Özcan Deniz 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade vermek üzere adliyeye geldi. İfadesi ortaya çıkan Özcan Deniz, "Buna rağmen hala mağdurum" derken, abisi ile ilgili sorulara cevap vererek "Çocuğumun malını kimseye yedirmem" dedi.

"İNGİLTERE'YE KAÇACAK"

Deniz'in İngiltere'ye kaçmaya çalıştığını söyleyen Ercan Deniz, "İngiltere'ye yerleşmeye çalışıyor. Altyapısını da yapmış, karısını da göndermiş... Benim hakkında sahte sahte konuşmasın. Aslanlar gibi belgelerle konuşuyorum. İstediği kadar konuşsun ama dürüst konuşsun yeter... Ölümüme gelmeyecek, vasiyetimdir. Cenazeme gelirse almayın dedim'' diye konuştu.