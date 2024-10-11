Kate Middleton kanseri yendi, işinin başına döndü! İlk görüntüsüne beğeni yağdı

11 Ekim 2024 11:21 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 11:21

Kanser teşhisi sonrası uzun süre kemoterapi gören Prenses Kate Middleton, kraliyet görevlerine geri döndü. Eşi Prens William ile bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üç kızın ailelerini ziyaret eden Kate Middleton'ın sağlıklı görüntüsü, sevenlerini mutlu etti.

Galler Prensesi Kate Middleton​, ve eşi Prens William​, kemoterapi sürecini tamamladıktan sonra ilk resmi görevine başladı. Galler Prensesi Kate Middleton eşi Prens William ile Southport'ta meydana gelen bir bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden üç kızın ailesini ziyaret etti. Çift ziyaret sonrası ise duygusal bir konuşma yaptı.

KATE MIDDLETON İŞİNİN BAŞINA DÖNDÜ

42 yaşındaki Kate ve Prens William, öldürülen 6 yaşındaki Bebe King, 7 yaşındaki Elsie Dot Stancombe ve 9 yaşındaki Alice Dasilva Aguiar'ın aileleriyle görüştü. Ayrıca, saldırı sırasında çocukları korurken yaralanan dans öğretmeni Leanne Lucas ile de bir araya geldiler.

Kate Middleton ve eşi Prens William ile ziyaretin ardından duygusal duygusal bir konuşma yaparak, "Bugünkü toplum buluşması, hayal edilemez bir trajedinin ardından birbirimizi desteklemenin önemini hatırlatan güçlü bir deneyim oldu," dedi. Kate'in kanser olduğu açıklamasının ardından ilk halka açık etkinliği olması bakımından büyük öneme sahip ziyaret ülkede büyük ilgi gördü.