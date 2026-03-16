Katy Perry klibi için kendini ateşe verdi! Ünlü şarkıcı büyük bir facianın eşiğinden döndü

Kariyeri boyunca sayısız albüm ve şarkıya imza atan Katy Perry, bu kez magazin gündemine bomba gibi düştü. Tüm dünyanın tanıdığı ünlü şarkıcılar arasında yer alan Katy Perry, yeni şarkısının klibi için kendini ateşe verdi. Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Katy Perry, alevlerin kontrolden çıkmasıyla birlikte oldukça zor anlar yaşadı. Dünyaca ünlü şarkıcı büyük bir facianın eşiğinden döndü. Diğer yandan alevler içerisinde kalan Katy Perry’e ekip arkadaşları yangın söndürücülerle müdahale etti. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, ünlü şarkıcı tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte Katy Perry’nin kendini ateşe verdiği o anlar…

Katy Perry sahne adıyla tanınan Katheryn Elizabeth “Katy” Hudson, dünya çapında birbirinden başarılı şarkıları ve müzik kariyeriyle adından söz ettiriyor. Özel hayatı, açıklamaları ve kariyeriyle sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı, bu kez klibi için kendini ateşe verdiği haberleriyle geniş yankı uyandırdı.

Pop ve rock tarzındaki şarkılarıyla tüm dünyada tanınırlığını artıran Katy Perry, yeni şarkısının klibi için kendini ateşe verdi. Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu Katy Perry’nin kendini ateşe verdiği anlar kısa sürede tüm dünya basınında büyük ses getirdi. 2000’li yılların başından bu yana başarılı müzik kariyerini tüm hızıyla ilerleten ünlü şarkıcı, performansını bir üst seviyeye taşıyarak canını tehlikeye attı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, son klip çekimleri sırasında adete yürekleri ağza getirdi. Yeni şarkısının klibi için kendini ateşe veren Katy Perry, büyük bir facianın eşiğinden döndü. Klipteki senaryo gereği kullanılan alevlerin bir anda kontrolden çıkması üzerine ünlü şarkıcının kıyafeti tutuştu.

Katy Perry, alevlerin kontrolden çıkmasıyla birlikte oldukça zor anlar yaşadı. Set ekibi yangına söndürme tüpleriyle anında müdahale etti. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, ünlü şarkıcı tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı sette yaşanan o korku dolu anlar, kameralar tarafından saniye saniye kaydedilirken, hayranlarını korkutan kazayla ilgili Katy Perry'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.