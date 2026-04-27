Geçtiğimiz yıl Los Angeles’ta başlayan orman yangınları Kenan Doğulu başta olmak üzere birçok ünlü ismi derinden etkilemişti. Los Angeles’ta çıkan yangında Kenan Doğulu’nun yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki lüks villaları zarar görmüştü. Tüm dünyada büyük ses getiren Los Angeles yangınları, maddi ve manevi birçok zarara yol açmıştı. Lüks villası zarar gören ünlü sanatçı, olayın üzerinden uzun bir zaman geçtikten sonra dikkat çeken bir itirafta bulundu. Kenan Doğulu, Los Angeles’ta yanan evi hakkında ilk kez bu kadar detaylı konuştu. Yangında büyük zarar gören evini satmaya çalıştığını anlatan Kenan Doğulu, bakın hangi açıklamalarda bulundu! İşte Kenan Doğulu’nun dikkat çeken Los Angeles itirafı…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kenan Doğulu’dan dikkat çeken Los Angeles itirafı! “Mülkiyet hissine karşı bir soğuma yaşadım” Kenan Doğulu, Los Angeles'ta yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki lüks evinin orman yangınlarında tamamen yanmasının ardından, bu durumun kendisine mülkiyet hissine karşı bir soğuma yaşattığını ve evini satıp başka bir yerde yeniden almak istediğini belirtti. Los Angeles'ta meydana gelen orman yangınlarında Kenan Doğulu'ya ait yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki lüks villa zarar gördü. Kenan Doğulu, yangında tamamen küle dönen evi hakkında ilk kez detaylı açıklamalarda bulundu. Doğulu, evini satıp başka bir yerde yeniden almak istediğini söyledi. Yaşanan olay sonrası mülkiyet hissine karşı bir soğuma yaşadığını ve bir anda yük kalkmış gibi bir rahatlama hissettiğini ifade etti. Yangında imzalı gitarlar, albümler ve özel stüdyo ekipmanları gibi anıların ve eşyaların da kaybolduğunu belirtti. Doğulu, maddi kayıplara rağmen olayda orada olmadığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

KENAN DOĞULU’DAN DİKKAT ÇEKEN LOS ANGELES İTİRAFI!

Kenan Doğulu’nun evinin de büyük zarar gördüğü, ABD’nin Kaliforniya’ya bağlı Los Angeles şehrinde 7 Ocak 2025 tarihinde başlayan orman yangınları 28 kişinin ölümüne, 16 bin yapının yok olmasına ve hasarına yol açmıştı. Türkiye’den de birçok ünlü ismi hem maddi hem de manevi zarara uğratan orman yangınları, Kenan Doğulu ve Beren Saat çiftini de derinden etkilemişti.

Los Angeles’ta çıkan yangında Kenan Doğulu ve Beren Saat’in yaklaşık 2 milyon dolarlık lüks villaları zarar görmüştü. Doğulu’nun yangın sonrası ilk açıklaması “Çok önemli değil aslında çünkü bizden daha kötü durumda olanlar var. Asıl önemli olan bundan sonra ne yapacağımız. İşlemler, sigorta falan nasıl olacak bakacağız. Bundan sonrası daha önemli. Bu süreçle uğraşacağız gibi.” şeklinde olmuştu.

Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Kenan Doğulu, bu kez dikkat çeken Los Angeles itirafında bulundu. Fatih Altaylı’nın programına konuk olan ünlü şarkıcı, uzun bir sürenin ardından Los Angeles’ta bulunan evlerinin yanmasına dair açıklamalarda bulundu.

“MÜLKİYET HİSSİNE KARŞI BİR SOĞUMA YAŞADIM”

Pop müziğin büyük bir ilgiyle takip edilen isimleri arasında yer alan Kenan Doğulu, bir buçuk yıl önce Los Angeles’ta çıkan orman yangınlarında büyük zarar gören evi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Evini satmaya çalıştığını söyleyen Doğulu, yaklaşık 2 milyon dolar değerindeki evlerinin tamamen yandığını da belirtti. Fatih Altaylı’nın programına konuk olan ünlü şarkıcı, Los Angeles’taki evleri hakkında; “Satıp çıkmaya çalışıyorum, başka bir yerde yeniden almak istiyorum” ifadelerine yer verdi.

Los Angeles’taki evlerinin yanmasına dair dikkat çeken itiraflarda ve açıklamalarda bulunan Kenan Doğulu sözlerine şu cümlelerle devam etti:

“Los Angeles’taki evim kül oldu. Satıp çıkmaya çalışıyorum, başka bir yerde yeniden almak istiyorum. Dümdüz oldu. Los Angeles'taki ev yandıktan sonra mülkiyet hissine karşı bir soğuma yaşadım. Milyonlarca eşya eksilmiş oldu kendime ait. Anılar vardı, imzalı gitarlar, albümler, özel stüdyo ekipmanlarım vardı. Ev, arabalar, bir sürü eşya eksildi hayatımdan. O yüzden böyle bir rahatlama yaşadım. Bir anda yük kalkmış gibi oldu.”

Kenan Doğulu son olarak sözlerine “Mala gelsin. Çok üzüldüm ama orada olmadığımız için mutluyum. Büyük bir travma ama çözülemeyecek bir şey değil” şeklinde devam etti.