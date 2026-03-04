Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Kerimcan Durmaz ameliyat oldu! Hastaneden ilk paylaşım geldi

Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz saatlerde sosyal medyasından ameliyat olduğunu duyurdu. Hastaneden ilk paylaşımını yapan Kerimcan Durmaz, küçük bir operasyon geçirdiğini duyurdu. İşte detaylar…

Kerimcan Durmaz ameliyat oldu! Hastaneden ilk paylaşım geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.03.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
04.03.2026
saat ikonu 15:53

Sosyal medya fenomeni olan Kerimcan Durmaz, gündemine gelmeye devam ediyor. Şarkıcı kimliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Kerimcan Durmaz, geçtiğimiz saatlerde olduğunu açıkladı. Hastaneden ilk paylaşımı yapan Kerimcan Durmaz, sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. İşte detaylar…

KERİMCAN DURMAZ AMELİYAT OLDU!

Sosyal medya da yaptığı içeriklerle dikkatleri üzerine çeken Kerimcan Durmaz, magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda gündemdeki yerini bırakmayan Kerimcan Durmaz, 8 Ocak Çarşamba günü tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kerimcan Durmaz ameliyat oldu! Hastaneden ilk paylaşım geldi

Hakkında bir yıl 3 aydan, 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyordu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Kerimcan Durmaz, hâkim karşısına çıktığı ilk duruşmada tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından uzun süre sosyal medyaya ara veren Kerimcan Durmaz, ameliyat olduğunu açıkladı.

Kerimcan Durmaz ameliyat oldu! Hastaneden ilk paylaşım geldi

Sosyal medya üzerinden zaman zaman paylaşımlarına devam eden Kerimcan Durmaz, son yapmış olduğu paylaşımla, bir operasyon geçirdiğini açıkladı. Paylaşımında Youtube videolarına ara verdiğini açıkladı.

Kerimcan Durmaz ameliyat oldu! Hastaneden ilk paylaşım geldi

HASTANEDEN İLK PAYLAŞIM GELDİ

Sosyal medyada yayınladığı videolarla haline gelen Kerimcan Durmaz, yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sadece yapmış olduğu sosyal medya paylaşımlarıyla değil, DJ performanslarıyla da adından sıklıkla söz ettiriyor.

Kerimcan Durmaz ameliyat oldu! Hastaneden ilk paylaşım geldi

Son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Kerimcan Durmaz, ameliyat olduğunu duyurdu. Hastaneden ilk paylaşım yapan Kerimcan Durmaz, sevenlerini sağlığı hakkında bilgilendirdi. Sağlığına kavuşana kadar Youtube’da içerik yayınlamayacağını ifade eden Kerimcan Durmaz, yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

Kerimcan Durmaz ameliyat oldu! Hastaneden ilk paylaşım geldi

Kerimcan Durmaz, Canlarım ben dün ufak bir operasyon geçirdim, iyi hissedene kadar istirahat etmem gerekiyor çünkü biraz ağrım var. Bu hafta maalesef bir YouTube içeriği yayınlayamayacağım. Anlayışınız ve geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden teşekkür ederim' notuyla paylaşım yaptı.

Kerimcan Durmaz ameliyat oldu! Hastaneden ilk paylaşım geldi

KERİMCAN DURMAZ KİMDİR?

Ünlü sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 2015 yılında başladığı içerik üreticiliğiyle şimdilerde sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Liseyi bitirdikten sonra makyör olmak için Bakü’ye giden Kerimcan Durmaz, daha sonra İstanbul’a dönerek DJ olarak çalıştı. Sosyal medyada yaptığı işlerle gündem olan Kerimcan Durmaz, şimdilerde Youtube ve DJ’lik çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

