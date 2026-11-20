Sarı saçlarını yeniden boyatan ve kısa saçlarını uzatarak görünümünde önemli bir değişikliğe giden sanatçı, yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Kuaförden büyük bir memnuniyetle ayrılan Kibariye, yaşadığı duyguları "Ağlayarak girdim, sevinerek çıktım" sözleriyle anlattı. Paylaşım kısa sürede takipçilerinin ilgisini çekti.

KİBARİYE'NİN YENİ GÖRÜNÜMÜ GÜNDEM OLDU

Yıllardır kendine özgü tarzı ve güçlü sesiyle müzik dünyasında yer edinen Kibariye, bu kez saçlarındaki değişimle konuşuluyor. Sarı saçlarının yeni görünümüyle dikkat çeken sanatçı, alışılmış tarzının dışına çıkarak hayranlarının karşısına farklı bir imajla çıktı.

Kuaförde geçirdiği değişimin ardından kameralara yansıyan mutluluğu, takipçileri tarafından da ilgiyle karşılandı. Sanatçının paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

HAYRANLARINDAN ÖVGÜ DOLU MESAJLAR

Kibariye'nin yeni saç modeli sosyal medya kullanıcılarını iki değil, adeta tek bir noktada buluşturdu. Sanatçının değişimini beğenen takipçileri, yorumlarında sevgilerini dile getirdi.

Paylaşımın altına "Çok güzel oldu canım ablam", "Seni her halinle çok ama çok seviyoruz" ve "Saçları harika olmuş" şeklinde yorumlar yazıldı.

Yeni görünümüyle beğeni toplayan Kibariye, samimi tavırları ve pozitif enerjisiyle bir kez daha gündeme gelmeyi başardı. Sanatçının kuaförden mutlulukla ayrıldığı anlar, hayranlarının yüzünü de güldürdü.