Editor
 | Dilek Ulusan

Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Beğen'in son sağlık durumu ortaya çıktı! İntihar girişiminde bulunmuştu

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kısmetse Olur programının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ayça Beğen'in son yaptığı paylaşım sevenlerini korkuttu. İntihar girişiminde bulunan Ayça Beğen'den sevenlerini mutlu edecek haber geldi.

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan ile adını duyuran gelin adayı Ayça Ekin Beğen'in 'Hakkınızı helal edin' paylaşımı sonrası intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ayça Beğen bugün ise taburcu olduğunu duyurdu.

Bir dönemin popüler yarışması Kısmetse Olur ile tanınan gelin adayı Ayça Ekin Beğen'in intihar girişiminde bulunduğu ancak bugün taburcu olduğu duyuruldu.
Ayça Ekin Beğen'in intihar girişimi sonrası hastanede tedavi gördüğü ve sağlık durumunun kontrol altına alındığı menajeri tarafından açıklandı.
Ayça Beğen, bugün taburcu olduğunu sosyal medya hesabından paylaştığı bir gönderiyle duyurdu.
Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Ayça Beğen, kariyerini sosyal medya fenomenliği alanında sürdürüyor ve Instagram'da 538 binden fazla takipçisi bulunuyor.
KISMETSE OLUR AYÇA BEĞEN İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ

Beğen'in menajeri tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.

AYÇA BEĞEN'DEN SEVENLERİNE MÜJDELİ HABER

Fenomenin son sağlık durumu takipçileri tarafından oldukça merak edildi. Ayça Beğen son yaptığı paylaşımda taburcu olduğunu duyurdu. Arkadaşının "Güçlüydük, el ele daha güçlü olacağız çiçeğim" paylaşımını sayfasından paylaştı.

AYÇA BEĞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Ayça Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Kısmetse Olur yarışmasının bitmesiyle birlikte kariyerini sosyal medya fenomenliği alanında ilerleten Ayça Beğen, yıllar içerisinde yüzbinlerce takipçiye ulaştı. Yarışmanın sevilen ikonik karakteri haline gelen Beğen, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Instagram hesabında 538 binden fazla takipçisi bulunan ünlü yarışmacı, Kısmetse Olur programının üzerinden yıllar geçse de etkileşimini devam ettiriyor.

KarakterÖzelliklerDetaylar
Ayça BeğenKısmetse Olur YarışmacısıSosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Kariyerini sosyal medya fenomenliği üzerine kurdu. Yüzbinlerce takipçiye ulaştı.
Kısmetse OlurYarışmaAyça Beğen'in tanınmasını sağlayan yarışma. Programın üzerinden yıllar geçse de Ayça Beğen'in etkileşimi devam ediyor.
Sosyal Medya FenomenliğiKariyer AlanıAyça Beğen'in Kısmetse Olur sonrası ilerlettiği kariyer.
InstagramSosyal Medya PlatformuAyça Beğen'in 538 binden fazla takipçisi bulunuyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Melek Mosso abonelik sisteminde zirveye yerleşti! Kazancıyla dudak uçuklattı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beria'nın Aleyna Kalaycıoğlu paylaşımı dikkat çekmişti! Eski eş Yunus Emre Özden patladı
