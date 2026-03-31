Kısmetse Olur yarışmacısı Ayça Beğen'in son sağlık durumu ortaya çıktı! İntihar girişiminde bulunmuştu

Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından olan Kısmetse Olur ile adını duyuran gelin adayı Ayça Ekin Beğen'in 'Hakkınızı helal edin' paylaşımı sonrası intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Ayça Beğen bugün ise taburcu olduğunu duyurdu.
KISMETSE OLUR AYÇA BEĞEN İNTİHARA TEŞEBBÜS ETTİ
Beğen'in menajeri tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verildi.
Fenomenin son sağlık durumu takipçileri tarafından oldukça merak edildi. Ayça Beğen son yaptığı paylaşımda taburcu olduğunu duyurdu. Arkadaşının "Güçlüydük, el ele daha güçlü olacağız çiçeğim" paylaşımını sayfasından paylaştı.
Kısmetse Olur yarışmasıyla adını duyuran Ayça Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Kısmetse Olur yarışmasının bitmesiyle birlikte kariyerini sosyal medya fenomenliği alanında ilerleten Ayça Beğen, yıllar içerisinde yüzbinlerce takipçiye ulaştı. Yarışmanın sevilen ikonik karakteri haline gelen Beğen, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Instagram hesabında 538 binden fazla takipçisi bulunan ünlü yarışmacı, Kısmetse Olur programının üzerinden yıllar geçse de etkileşimini devam ettiriyor.
