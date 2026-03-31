Keklik Gibi, Yıllar Affetmez, Sabahçı Kahvesi gibi şarkılarla tanınan Melek Mosso, şubat ayında sosyal medyada abonelik sistemine geçti. Kısa sürede takipçi sayısını neredeyse 5 katına çıkaran Melek Mosso, kazancıyla dudak uçuklattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Melek Mosso abonelik sisteminde zirveye yerleşti! Kazancıyla dudak uçuklattı Şarkıcı Melek Mosso, sosyal medyada başlattığı abonelik sistemiyle kısa sürede abone sayısını artırarak önemli bir gelir elde etmeye başladı. Melek Mosso, Instagram'da özel içerik paylaşımı için açtığı abonelik sistemiyle 9.200 aboneye ulaştı. Ünlü şarkıcının bu yolla aylık yaklaşık 370.000 TL kazanmaya başladığı öğrenildi. Aylık abonelik ücreti 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda. Şubat ayında mevcut abone sayısı 2.280'e ulaşmıştı. Mosso, 11 Kasım 1988 Kayseri doğumludur.

MELEK MOSSO AYDA 370 BİN TL KAZANMAYA BAŞLADI

Melek Mosso, Instagram’da özel içerik paylaşımı için açtığı abonelik sistemiyle 9.200 aboneye ulaştı. Ünlü şarkıcının bu yolla aylık yaklaşık 370.000 TL kazanmaya başladığı öğrenildi

MELEK MOSSO'NUN 1 AYDA TAKİPÇİ SAYISI KATLANDI

Melek Mosso'nun abonelik sisteminde aylık abonelik ücreti 39,99 TL olarak belirlenmiş durumda. Melek Mosso şubat ayında mevcut abone sayısı 2.280'e ulaşmıştı. Mosso'nun bu gelir modelinden aylık yaklaşık 100 bin TL kazanabileceği konuşuluyordu.

MELEK MOSSO KAÇ YAŞINDA?

11 Kasım 1988 Kayseri doğumlu Melek Mosso, Dokuz yaşında Denizli Belediye Konservatuvarı'nda bağlama ve Türk Halk Müziği dersleri almaya başladı. Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" isimli şarkısını yeniden yorumladığı video 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı. No.1'in TV dizisi Çukur için yapılan "Hiç Işık Yok" isimli şarkısında No.1'e eşlik etti ve bu parça 100 milyonun üzerinde izlenme sayısına ulaştı.