Bir süredir ekranlarda olmayan Kıvanç Tatlıtuğ, zamanının çoğunu oğlu Kurt Efe'ye ve eşi Başak Dizer'e harcıyor. 4 yaşına gelen oğlunun okul kaydını yaptıran Kıvanç Tatlıtuğ, önümüzdeki sezon için servet harcadı.

HABERİN ÖZETİ Kıvanç Tatlıtuğ oğlunun geleceği için servet harcadı! Kurt Efe'nin okuluna ödediği ücret dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin eğitimi için İstanbul'da prestijli bir okula kaydını yaptırırken, yeni dizisi Dönence ile de yüksek bir kazanç elde edecek. Kıvanç Tatlıtuğ, 4 yaşındaki oğlu Kurt Efe'nin İstanbul'daki prestijli bir okulundaki 2026-2027 dönemi için 1.609.091 TL + KDV eğitim ücretini ödedi. Oğlunun okul kaydının İstanbul'da yaptırılmasıyla, Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra'ya taşındığı yönündeki iddialar yalanlandı. Kıvanç Tatlıtuğ, yeni dizisi Dönence'de bölüm başı 4 milyon TL kazanacak ve 8 bölümlük proje için toplamda 32 milyon TL elde edecek.

KIVANÇ TATLITUĞ, OĞLUNUN OKULU İÇİN SERVET HARCADI

Kıvanç Tatlıtuğ 4 yaşında olan oğlunun eğitimi için yaptırdığı araştırma sonrası kararını verdi. Kıvanç Tatlıtuğ, İstanbul'daki prestijli bir okulda karar kıldı ve hemen Kurt Efe'nin kaydını bu okula yaptırıp 2026-2027 dönemi için belirlenen 1.609.091 TL + KDV'lik eğitim ücretini de ödedi.

KIVANÇ TATLITUĞ'UN LONDRA'YA TAŞINDIĞI İDDİALARI YALANLANDI

Kıvanç Tatlıtuğ'un uzun süre Londra'da kalmasının ardından "Taşındılar" haberleri çıktı. Yemek kursuna giden Kıvanşç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe'nin okul kaydını İstanbul'da yaptırmasının ardından "Londra'ya talındılar" haberleri asılsız çıktı.

KIVANÇ TATLITUĞ DÖNENCE DİZİSİNDEN SERVET KAZANACAK

Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni dizisi Dönence için ilk olarak Pınar Deniz'e teklif gitmiş ancak Pınar Deniz, Nuri Bilge Ceylan'ın film teklifini kabul etmişti. Burcu Biricik ise gelen teklife "hayır" dedi.

Son olarak Aile dizisinde rol alan Kıvanç Tatlıtuğ ise bölüm başı 4 milyon TL kazanacak. 8 bölümden oluşan dizi için Kıvanç Tatlıtuğ, toplamda 32 milyon TL kazanacak.