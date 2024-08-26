Kızı ölümden dönen Selen Görgüzel yaşadığı korkuyu anlattı! Takipçilerini uyardı

26 Ağustos 2024 12:31 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:33

Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel'in 25 yaşındaki kızı İlknaz Bektaş'ın elektronik sigara kullanımı nedeniyle bir kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından yaşadığı korkuyu anlatan Selen Görgüzel, takipçilerini de uyardı.

SELEN GÖRGÜZEL, ELEKTRONİK SİGARAYA KARŞI TAKİPÇİLERİNİ UYARDI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Selen Görgüzel, "Kızım İlknaz Bektaş elektronik sigara (puff) kullanımına bağlı olarak ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştır. Akciğerlerin dumanı süzememesi sonucu kalbin etrafında hava kabarcıkları oluşmuş ve bu kabarcıklar, kalbin çalışmasını engelleyecek seviyeye ulaşarak hayati tehlike oluşturmuştur. Durumun ciddiyeti nedeniyle evladım acilen ameliyata alınmış ve Prof. Dr. Çağatay Tezel tarafından başarılı bir müdahale gerçekleştirilmiştir. Şu anda iyileşme sürecinde olup, Allah'ın izniyle bu zor dönemi atlatacağımıza inanıyoruz." dedi.