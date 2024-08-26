Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Zerrin Özer son sağlık durumuyla korkuttu! Darülaceze'de tedavi görüyordu

Zerrin Özer son sağlık durumuyla korkuttu! Darülaceze'de tedavi görüyordu

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
26 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:24
Zerrin Özer son sağlık durumuyla korkuttu! Darülaceze&#039;de tedavi görüyordu

Bir süredir Darülaceze’de tedavi gören şarkıcı Zerrin Özer, son sağlık durumu hakkında konuştu. 68 yaşındaki Zerrin Özer, "Rahatsızlığımdan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum. Görenler sarhoş zannedebilir." diyerek sevenlerini endişelendirdi.

Şarkıcı Zerrin Özer, geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası zor günler geçirmiş ve uzun süre tedavi altında tutulmuştu. Yönetmen Özlem Bölükbaşı ile Mustafa Arapoğlu'nun nikahındaki haliyle endişelendiren Zerrin Özer, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 

ZERRİN ÖZER SAĞLIK DURUMUYLA KORKUTTU 

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre;  Darülaceze’de tedavi gören Zerrin Özer, son açıklamalarıyla korkuttu. Ünlü şarkıcı "Bu rahatsızlık inanılmaz dengesiz yaptı beni. Rahatsızlığımdan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum. Görenler sarhoş zannedebilir. Öyle görünüyor çünkü. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı 40-50 konserime gidemedim. Ama önümüzdeki zamanda yapacağım." dedi. 

Ameliyat sonrası tedaviye devam ettiğini belirten Zerrin Özer, "Beyincikte sağdaki damarda yüzde 70, soldaki damarda yüzde 30 daralma var. Tedaviye başladım. Orhan Rodoplu hocam da beni son teknoloji aletlere soktu, damarlarımın açılması için. Şimdi çok daha iyiyim." dedi. 

Zerrin Özer son sağlık durumuyla korkuttu! Darülaceze'de tedavi görüyordu - 1. Resim

ZERRİN ÖZER, DARÜLACEZE TEDAVİSİ HAKKINDA KONUŞTU 

Bir süredir sağlık problemi yaşayan şarkıcı Zerrin Özer, doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de tedaviye başladığını doğrulayarak, "Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları; maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sn. Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici bir çok birimi bünyesinde barındırmaktadır." demişti.

Zerrin Özer son sağlık durumuyla korkuttu! Darülaceze'de tedavi görüyordu - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...