Zerrin Özer son sağlık durumuyla korkuttu! Darülaceze'de tedavi görüyordu

26 Ağustos 2024 11:07 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 11:24

Şarkıcı Zerrin Özer, geçirdiği omurilik ameliyatı sonrası zor günler geçirmiş ve uzun süre tedavi altında tutulmuştu. Yönetmen Özlem Bölükbaşı ile Mustafa Arapoğlu'nun nikahındaki haliyle endişelendiren Zerrin Özer, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

ZERRİN ÖZER SAĞLIK DURUMUYLA KORKUTTU

Sabah'tan Tuba Kalçık'ın haberine göre; Darülaceze’de tedavi gören Zerrin Özer, son açıklamalarıyla korkuttu. Ünlü şarkıcı "Bu rahatsızlık inanılmaz dengesiz yaptı beni. Rahatsızlığımdan dolayı hem ağzım yamuldu hem de inanılmaz dengesiz yürüyorum. Görenler sarhoş zannedebilir. Öyle görünüyor çünkü. İlaçlarımı düzenli kullanıyorum. Rahatsızlığımdan dolayı 40-50 konserime gidemedim. Ama önümüzdeki zamanda yapacağım." dedi.

Ameliyat sonrası tedaviye devam ettiğini belirten Zerrin Özer, "Beyincikte sağdaki damarda yüzde 70, soldaki damarda yüzde 30 daralma var. Tedaviye başladım. Orhan Rodoplu hocam da beni son teknoloji aletlere soktu, damarlarımın açılması için. Şimdi çok daha iyiyim." dedi.

ZERRİN ÖZER, DARÜLACEZE TEDAVİSİ HAKKINDA KONUŞTU

Bir süredir sağlık problemi yaşayan şarkıcı Zerrin Özer, doktorunun tavsiyesi üzerine Darülaceze'de tedaviye başladığını doğrulayarak, "Kıymetli sevenlerim ve değerli basın mensupları; maalesef dünden beri çıkan haberleri şaşkınlıkla izlemekteyim. Her şeyden önce Darülaceze Sn. Hamza Cebeci başkanlığında kendisini sürekli yenileyen ve tüm sağlık çalışanları ve destek ekipleriyle son derece profesyonelce çalışan bir kurumdur. Huzurevi olması haricinde sağlık anlamında destekleyici bir çok birimi bünyesinde barındırmaktadır." demişti.