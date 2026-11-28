Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan oyuncu ve senarist değişiklikleri gündemdeki yerini koruyor. Dizide Sevtap karakterine hayat veren Neslihan Yeldan, yeni sezon öncesinde kadrodan çıkarılmış, senarist değişikliğinin ardından ise yeniden projeye dahil olmuştu. Ayrılık sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Yeldan, yapım şirketinin kendisini yeniden davet ettiğini belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Peki, Neslihan Yeldan Kızılcık Şerbeti'nden neden çıkarıldı? İşte oyuncunun açıklamaları...

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HABERİN ÖZETİ Kızılcık Şerbeti'nde ayrılığın perde arkası ortaya çıktı! Neslihan Yeldan: "İstemeyen senarist ekibiydi" Kızılcık Şerbeti dizisinde Sevtap karakterini canlandıran Neslihan Yeldan, diziden çıkarılma ve senarist değişikliği sonrası geri dönme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Neslihan Yeldan, Nilay karakterinin diziden ayrılması nedeniyle annesinin hikâyesinin bittiği düşünülerek kadrodan çıkarıldığını belirtti. Ayrılık kararının kendisini üzdüğünü ve kırdığını ifade eden Yeldan, kendisini istemeyenin yapım şirketi değil, senarist ekibi olduğunu söyledi. Yeni senarist ekibinin gelmesinin ardından yapım şirketi oyuncuyu hemen geri çağırdı. O dönem başka projelerden de teklif alan oyuncu, karar verme sürecinde zorlansa da Kızılcık Şerbeti'ne dönmeyi seçti.

NESLİHAN YELDAN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NEDEN ÇIKARILDI?

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay'ın annesi Sevtap karakteriyle izleyici karşısına çıkan Neslihan Yeldan, yeni sezon öncesinde dizinin kadrosunda yer almamıştı. Oyuncu, katıldığı programda ayrılığın nedenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Nilay karakterinin diziden ayrılmasının ardından annesinin hikâyesinin de sona erdiğinin düşünüldüğünü belirten Yeldan, bu nedenle kadrodan çıkarıldığını anlattı.

Yeldan, ayrılık kararının kendisini üzdüğünü ve kırdığını da gizlemedi. Oyuncu, karakterinin hikâyesinin devam edebileceğini ancak farklı bir karar alındığını ifade etti.

"İSTEMEYEN YAPIM ŞİRKETİ DEĞİL, SENARİST EKİBİYDİ"

Neslihan Yeldan'ın açıklamalarında en dikkat çeken ayrıntı, diziden ayrılma sürecinde yapım şirketiyle senarist ekibinin tutumuna ilişkin sözleri oldu. Oyuncu, yeni senaristlerin projeye dahil olmasının ardından yapım şirketinin kendisini hemen aradığını söyledi.

Yeldan, "Yeni senarist ekibi gelince yapım şirketi hemen beni geri çağırdı. İstemeyen yapım şirketi değil, senarist ekibiydi" ifadelerini kullandı. Böylece Sevtap karakterinin diziden çıkarılmasında senaryo ekibinin kararının etkili olduğunu dile getirdi.

NESLİHAN YELDAN DİZİYE GERİ DÖNMEKTE KARARSIZ KALDI

Kızılcık Şerbeti'ne yeniden davet edilen Neslihan Yeldan, karar verme sürecinde zorlandığını da anlattı. Oyuncu, o dönemde başka projelerden de teklifler aldığını belirterek iki seçenek arasında kaldığını söyledi.

Yeldan, yeni bir projeye başlamayı mı yoksa Sevtap karakterine geri dönmeyi mi tercih edeceği konusunda günlerce düşündüğünü ifade etti. Sonunda Kızılcık Şerbeti'ne dönme kararı alan oyuncu, sevdiği karakterle yeniden buluştu.

NESLİHAN YELDAN KIZILCIK ŞERBETİ'NE YENİDEN KATILDI

Sezon başında kadroda yer almayan Neslihan Yeldan, senarist ekibindeki değişikliğin ardından Kızılcık Şerbeti'ne geri döndü. Oyuncu, Nilay'ın annesi Sevtap karakteriyle yeniden izleyici karşısına çıktı.

Yeldan'ın dönüşü, dizinin yeni sezonunda yaşanan kadro değişikliklerinin ardından gerçekleşti. Oyuncunun açıklamaları ise Sevtap karakterinin hikâyeden çıkarılması ve yeniden ekibe dahil edilmesi sürecine ışık tuttu.