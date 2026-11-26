Televizyon dünyasında gündem olan Feyza Civelek hakkında dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. Melis Civelek imzalı olduğu öne sürülen yeni “Yasak Elma’s” dizisinde rol alacağı iddiasıyla konuşulan genç oyuncunun, bugüne kadar yer aldığı tüm dizilerin senaryo ekibinde annesi Melis Civelek'in bulunması tartışmaları beraberinde getirdi. Bu dikkat çekici tablo, Feyza Civelek'in kariyerindeki aile bağlantılarını yeniden gündeme taşırken, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

FEYZA CİVELEK HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Bir döneme damga vuran “Yasak Elma” dizisinin yeni bir projeyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı yönündeki iddialar televizyon dünyasında merak uyandırdı. Projeyle ilgili konuşulan isimlerden biri de Feyza Civelek oldu. Melis Civelek'in kaleme aldığı öne sürülen “Yasak Elma’s” dizisinde genç oyuncunun rol alacağı iddiası, kısa sürede magazin gündeminin dikkat çeken başlıklarından biri haline geldi.

Ancak Feyza Civelek'in projede yer alacağına ilişkin iddiaların resmî bir oyuncu kadrosu açıklamasıyla doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor. Yapım şirketinden veya yayıncı kuruluştan gelecek açıklama, oyuncunun projedeki olası rolüne ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldırabilir.

KARİYERİNDEKİ O AYRINTI

Yeni proje iddiasının ardından Feyza Civelek'in bugüne kadar yer aldığı televizyon yapımları da yeniden mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, oyuncunun rol aldığı dizilerin tamamında annesi Melis Civelek'in senarist olarak görev aldığı bilgisi öne çıktı.

Feyza Civelek'in kariyerinde yer alan yapımlar arasında “Adını Feriha Koydum”, “Güllerin Savaşı”, “Bir Umut Yeter”, “Sol Yanım” ve “Kızılcık Şerbeti” bulunuyor. Söz konusu projelerin senaryo süreçlerinde Melis Civelek'in imzasının bulunması, anne ve kızın televizyon sektöründeki ortak çalışma geçmişini yeniden gündeme getirdi.

Özellikle farklı dönemlerde ekrana gelen bu yapımların aynı aile bağlantısı üzerinden değerlendirilmesi, dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Oyuncunun kariyer yolculuğunun önemli bir bölümünde annesinin senarist olarak görev yaptığı projelerde bulunması, magazin gündeminde tartışılan konular arasında yer aldı.

ANNE-KIZ İŞ BİRLİĞİ YENİDEN TARTIŞILIYOR

Melis Civelek, televizyon sektöründe senarist kimliğiyle tanınan isimlerden biri. Feyza Civelek ise oyunculuk kariyerini özellikle televizyon dizileri üzerinden sürdürüyor. Anne ve kızın aynı projelerde yollarının kesişmesi, geçmişten bu yana zaman zaman gündeme gelen bir konu.

Ancak Feyza Civelek'in rol aldığı yapımların senaryo tarafında annesinin bulunması, bu kez daha kapsamlı bir tartışmaya neden oldu. Konu, yalnızca iki aile ferdinin aynı sektörde çalışması olarak değerlendirilmekle kalmadı; oyuncuların projelere seçilme süreçleri, sektördeki bağlantılar ve mesleki fırsatlara erişim gibi başlıklar da tartışmaya açıldı.

FEYZA CİVELEK'TEN DAHA ÖNCE DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Feyza Civelek, geçmişte annesinin sektördeki konumunun kendisine sağladığı avantajlar hakkındaki yorumlara da cevap vermişti. Oyuncunun daha önce yaptığı açıklamalarda annesinin kendisine bir kapı açtığını kabul ettiği, ancak kariyerini sürdürürken kendi emeğinin de önemli olduğunu vurguladığı aktarılmıştı.

