Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör yeni projesiyle ilgili ilk paylaşımını yaptı

Kızılcık şerbeti dizisinde Fatih Ünal karakteriyle yer alan Doğukan Güngör, uyuşturucu test sonucunun pozitif çıkmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldı. Haysiyet dizisiyle anlaşma sağlayan Doğukan Güngör'den yeni projesiyle ilgili ilk paylaşım geldi.

GİRİŞ:
08.04.2026
14:28
, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından 4 sezondur yer aldığı dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Diziden çıkarıldıktan sonra sitem dolu cümleler sarf eden Doğukan Güngör, yeni dizisi Haysiyet ile ilgili ilk paylaşımını yaptı.

Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasıyla Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan Doğukan Güngör, yeni dizisi Haysiyet ile ilgili ilk paylaşımını yaptı ve eski rol arkadaşı Seray Kaya ile arasının açıldığı iddia edildi.
Doğukan Güngör, uyuşturucu testinin pozitif çıkması üzerine 4 sezondur yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
Güngör, diziden çıkarıldıktan sonra sitem dolu cümleler sarf etmiş ve yeni dizisi Haysiyet ile ilgili ilk paylaşımını yapmıştır.
Haysiyet dizisinin senaryosunun Leyla Uslu Oter'e ait olduğu görülmüş, kadro çalışmaları sürerken Doğukan Güngör'ün partneri için arayış devam etmektedir.
Doğukan Güngör'ün eski rol arkadaşı Seray Kaya, Güngör'e veda mesajı atmış ancak daha sonra Güngör'ün Seray Kaya'yı sosyal medyadan silmesi üzerine Kaya da Güngör'ü takipten çıkmıştır.
İkilinin arasının açılmasının sebebinin, Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından reytinglerin yüksek gelmesi üzerine Seray Kaya'nın dans ettiği videoyu paylaşması olduğu iddia edilmiştir.
DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN YENİ DİZİSİYLE İLGİLİ İLK PAYLAŞIM

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakteriyle büyük popülerlik elde eden Doğukan Güngör, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve ve test sonucu pozitif çıkmıştı. Test sonucu sonrası Doğukan Güngör aniden diziden çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir diziyle anlaşan Güngör'den dizisiyle ilgili paylaşım geldi.

İlk olarak Mustafa Becit'e ait olduğu duyurulan senaryonun paylaşımda Leyla Uslu Oter'e ait olduğu görülüyor. Diziyle ilgili kadro çalışmaları sürüyor. Henüz Doğukan Güngör'ün partneri için ise arayışlar sürüyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR ESKİ ROL ARKADAŞIYLA BİRBİRİNE GİRDİ

Doğukan Güngör'e ilk veda eden isim oldu. Seray Kaya, "Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan" notunu düştü. Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından ilk paylaşım Seray Kaya'dan gelmişti. Ancak Doğukan Güngör, Seray Kaya'yı sosyal medyadan sildi. Kısa süre sonra ise Seray Kaya da Doğukan Güngör'ü takipten çıkardı. Çok geçmeden ikilinin neden arasının açıldığı ortaya çıktı.

Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından yayınlanan ilk bölümde reytinglerin yüksek gelmesinin ardından Seray Kaya dans ettiği videoyu paylaştı. Doğukan Güngör ise Seray Kaya'nın sevinçli videosunun ardından ünlü oyuncuyu takipten çıktı.

DOĞUKAN GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1996 doğumlu Doğukan Güngör, Türk oyuncu. Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Fatih Ünal karakteriyle kitlelerce tanınmıştır. Televizyon kariyerine, 2018 yılında yayımlanan Meryem dizisiyle başlamıştır. 2020 yılında yayımlanan Zümrüdüanka dizisinde oynadığı Hamit karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır

Ad SoyadDoğukan Güngör
Doğum Tarihi1 Temmuz 1996
UyrukTürk
Tanındığı RolKızılcık Şerbeti - Fatih Ünal
Televizyon Kariyer Başlangıcı2018 - Meryem
Önemli RolZümrüdüanka - Hamit (2020)
