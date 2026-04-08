Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılan Doğukan Güngör yeni projesiyle ilgili ilk paylaşımını yaptı

Doğukan Güngör, uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından 4 sezondur yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Diziden çıkarıldıktan sonra sitem dolu cümleler sarf eden Doğukan Güngör, yeni dizisi Haysiyet ile ilgili ilk paylaşımını yaptı.

Özetle

DOĞUKAN GÜNGÖR'DEN YENİ DİZİSİYLE İLGİLİ İLK PAYLAŞIM

Kızılcık Şerbeti'nde Fatih karakteriyle büyük popülerlik elde eden Doğukan Güngör, uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınmış ve ve test sonucu pozitif çıkmıştı. Test sonucu sonrası Doğukan Güngör aniden diziden çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde yeni bir diziyle anlaşan Güngör'den dizisiyle ilgili paylaşım geldi.

İlk olarak Mustafa Becit'e ait olduğu duyurulan senaryonun paylaşımda Leyla Uslu Oter'e ait olduğu görülüyor. Diziyle ilgili kadro çalışmaları sürüyor. Henüz Doğukan Güngör'ün partneri için ise arayışlar sürüyor.

DOĞUKAN GÜNGÖR ESKİ ROL ARKADAŞIYLA BİRBİRİNE GİRDİ

Doğukan Güngör'e ilk veda eden isim Seray Kaya oldu. Seray Kaya, "Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan" notunu düştü. Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından ilk paylaşım Seray Kaya'dan gelmişti. Ancak Doğukan Güngör, Seray Kaya'yı sosyal medyadan sildi. Kısa süre sonra ise Seray Kaya da Doğukan Güngör'ü takipten çıkardı. Çok geçmeden ikilinin neden arasının açıldığı ortaya çıktı.

Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından yayınlanan ilk bölümde reytinglerin yüksek gelmesinin ardından Seray Kaya dans ettiği videoyu paylaştı. Doğukan Güngör ise Seray Kaya'nın sevinçli videosunun ardından ünlü oyuncuyu takipten çıktı.

DOĞUKAN GÜNGÖR KAÇ YAŞINDA?

1 Temmuz 1996 doğumlu Doğukan Güngör, Türk oyuncu. Kızılcık Şerbeti dizisinde oynadığı Fatih Ünal karakteriyle kitlelerce tanınmıştır. Televizyon kariyerine, 2018 yılında yayımlanan Meryem dizisiyle başlamıştır. 2020 yılında yayımlanan Zümrüdüanka dizisinde oynadığı Hamit karakteriyle daha geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır