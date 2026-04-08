Murat Boz Beşiktaş'taki saldırı sırasında polislerimizle dalga geçen kişilere ateş püskürdü

Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısı sonrası sosyal medyada yayılan bazı görüntüler ve yapılan alaycı yorumlar kamuoyunda tepki çekerken, Murat Boz da sessiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Murat Boz, "Dün yaşanan terör saldırısında, görevini yapan kahraman polislerimizle dalga geçildiğini görmek kabul edilemez. Bu bir ‘şaka’ değil. Bu, vicdan eksikliğidir. Böyle anlarda saygıyı kaybeden, insanlığını da sorgulamalıdır. Yaralanan polislerimize acil şifalar diliyorum. Tüm emniyet teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun. Allah güvenlik güçlerimizi korusun, başımızdan eksik etmesin" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri yükseldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken çıkan çatışmada 2'si sağ, biri ölü olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma sırada 2 polis memuru da yaralandı.

Saldırı sırasında bölgede bulunan iş yerlerinden görüntü alan bazı şahıslar, kahramanca bölgede mücadele veren polis memurlarıyla dalga geçti. İnfiale neden olan olay sonrası yetkililer harekete geçti. Polislere yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.