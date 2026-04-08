Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Murat Boz Beşiktaş'taki saldırı sırasında polislerimizle dalga geçen kişilere ateş püskürdü

Murat Boz, Beşiktaş'ta gerçekleşen saldırı sonrası alaycı yorumlar yapan kişileri sert sözlerle eleştirdi. Murat Boz Türk bayrağı paylaşımına "Kahraman polislerimizle dalga geçildiğini görmek kabul edilemez" dedi.

GİRİŞ:
08.04.2026
saat ikonu 17:14
|
GÜNCELLEME:
08.04.2026
saat ikonu 17:27

Beşiktaş’ta meydana gelen sonrası sosyal medyada yayılan bazı görüntüler ve yapılan alaycı yorumlar kamuoyunda tepki çekerken, da sessiz kalmadı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş'ta yaşanan terör saldırısı sonrası bazı kişilerin polislerle dalga geçtiği görüntüler tepki çekerken, Murat Boz bu duruma sessiz kalmadı ve soruşturma başlatıldı.
Beşiktaş'ta terör saldırısı sonrası sosyal medyada polislerle dalga geçilen görüntüler yayımlandı.
Murat Boz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevini yapan kahraman polislerle dalga geçilmesine tepki gösterdi.
İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu binanın önünde çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, 2 polis memuru yaralandı.
Polislere yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanan şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.
MURAT BOZ, TERÖR SALDIRI SIRASINDA POLİSLERİMİZLE DALGA GEÇEN KİŞİLERE ÖFKE KUSTU

hesabından paylaşım yapan Murat Boz, "Dün yaşanan terör saldırısında, görevini yapan kahraman polislerimizle dalga geçildiğini görmek kabul edilemez. Bu bir ‘şaka’ değil. Bu, vicdan eksikliğidir. Böyle anlarda saygıyı kaybeden, insanlığını da sorgulamalıdır. Yaralanan polislerimize acil şifalar diliyorum. Tüm emniyet teşkilatımıza ve milletimize geçmiş olsun. Allah güvenlik güçlerimizi korusun, başımızdan eksik etmesin" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önünde silah sesleri yükseldi. Olay yerine çok sayıda ekibi sevk edilirken çıkan çatışmada 2'si sağ, biri ölü olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışma sırada 2 polis memuru da yaralandı.

Saldırı sırasında bölgede bulunan iş yerlerinden görüntü alan bazı şahıslar, kahramanca bölgede mücadele veren polis memurlarıyla dalga geçti. İnfiale neden olan olay sonrası yetkililer harekete geçti. Polislere yönelik aşağılayıcı ve alaycı ifadeler kullanıldığı tespit edilen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

