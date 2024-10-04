Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, gelen yoruma dayanamadı! Açtı ağzını yumdu gözünü

04 Ekim 2024 17:25 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 17:29

Kızılcık Şerbeti'nde oynadığı Alev karakteriyle beğeni toplayan oyuncu Müjde Uzman bu yıl diziden ayrılma kararı aldı. Yeni dizi "Aşk Evlilik Boşanma dizisinde başrol oynayacak oyuncu, son paylaşıma yapılan 'estetik' yorumuna "Ay, vallahi bayılacağım" diyerek cevap verdi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle ayrılma kararı alan Müjde Uzman, yeni sezonda yeni bir projeyle ekrana döndü. Sosyal medya hesabından katıldığı davet öncesi karesini paylaşan Müjde Uzman, gelen yorumlara öfke kustu.

MÜJDE UZMAN GELEN YORUMA DAYANAMADI

Müjde Uzman, takipçisinin yaptığı "Dudak mı yanak mı dolgu yaptırdın yoksa çok mu shopladılar, anlamadım" şeklindeki yoruma cevap vererek "Makyaj?" dedi.

Başka bir kullanıcının ise, "Kendisini beğenirim fakat bir farklılık var, yani Çağla Şıkel'i andırıyor. Ne işlem yaptırdıysanız doğallık yok. Herkes aynı tip oldu bu işlemler yüzünden, herkes birbirine benziyor" şeklindeki yorumuna ise öfke kustu.

Oldukça sinirlenen Müjde Uzman, "Hiçbir şey yaptırmadım. Makyaj bu, makyaj biraz da app editi. Ay, vallahi bayılacağım, durduk yere sabah akşam olmayan şeylerle itham ediliyorum. Bıktım." dedi.