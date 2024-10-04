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Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı hayatını kaybetti

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
04 Ekim 2024 13:59 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 14:44
Mazhar Alanson&#039;un acı günü! Kızı hayatını kaybetti

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson (50), hayatını kaybetti. MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson aldığı haberle yıkıldı.

Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson (50), hayatını kaybetti. Ani hastalığı nedeniyle Eda Alanson, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 

Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı hayatını kaybetti - 1. Resim

Snob Magazin'in haberine göre; Mazhar Alanson'un Hale Alanson ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Eda Alanson'un kısa bir süre önce ortaya çıkan hastalığı nedeniyle tedaviye başladığı ortaya çıktı. 

Mazhar Alanson'un acı günü! Kızı hayatını kaybetti - 2. Resim

EDA ALANSON KİMDİR?

Mazhar Alanson'un 50 yaşındaki kızı Ankara'da hayatını kaybetti. Eda Alanson'un 2009 yılında Kirpi isimli filmde babası Mazhar Alanson ile birlikte rol aldığı ortaya çıktı. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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